Блокировка Telegram в Индии резко увеличила спрос на VPN и альтернативные мессенджеры

После того как правительство Индии временно ограничило доступ к мессенджеру Telegram в рамках борьбы с мошенничеством на экзаменах, спрос на ВПН-сервисы и альтернативные приложения для связи в стране вырос до беспрецедентного уровня. По данным аналитической компании Аппфигурес, в день объявления ограничений был зафиксирован самый высокий показатель загрузок ВПН-приложений в Индии с начала 2025 года. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно статистическим данным, ежедневное количество загрузок основных ВПН-сервисов выросло на 49%, увеличившись в среднем со 139 тысяч до 208 тысяч. Особенно популярными среди пользователей стали такие сервисы, как Протон VPN и Турбо VPN. Приложение Протон VPN стало скачивать на 113% чаще в Apple App Store и на 64% чаще на платформе Google Play. Также значительный рост отметили известные сервисы НордВПН и ЭкспрессВПН.

Безопасность экзаменов и решение правительства

Ограничение платформы Telegram до 22 июня было вызвано активизацией мошенников перед НИТ (Ундерградуате) — крупнейшим вступительным экзаменом в стране. Правительство Индии подчеркивает, что эта мера необходима для предотвращения распространения фальшивых экзаменационных вопросов и случаев обмана абитуриентов. Однако администрация Telegram обратилась в Верховный суд Дели, заявив, что вместо блокировки всей платформы следует бороться с конкретным контентом.

По сообщению издания TechCrunch, компания Протон сообщила об увеличении числа регистраций из Индии на 120% по сравнению с обычными показателями. Представители компании оценивают эту ситуацию как «чрезвычайно примечательную», так как индийский рынок и так является одним из крупнейших для этого сервиса. Канадский сервис Виндскрибе также подтвердил рост загрузок своего приложения на 89%.

Переход на альтернативные мессенджеры

Пользователи не только обходят блокировку с помощью VPN, но и переходят на другие защищенные мессенджеры вместо Telegram. По данным Аппфигурес, количество загрузок приложения Signal в Индии выросло на 322% в Google Play и на 72% в App Store. Также наблюдался рост интереса к мессенджеру Viber на 216%.

По мнению экспертов, такая тенденция обычно характерна для регионов, где ограничена свобода интернета или заблокированы определенные популярные сервисы. Аналитики Сенсор Товер отмечают, что в середине июня темпы роста всех приложений в категории VPN полностью компенсировали спад предыдущих недель.

Текущая ситуация между правительством Индии и технологическими гигантами вновь вынесла на повестку дня вопрос баланса между цифровой безопасностью и свободой информации. Хотя ожидается, что ограничение Telegram будет временным, массовый переход пользователей на альтернативные инструменты может оказать значительное влияние на конъюнктуру рынка.