Тайный конфликт между США и ASML: начал ли Китай производить самые передовые чипы?

·3·Технологии
Тайный конфликт между США и ASML: начал ли Китай производить самые передовые чипы?

Между правительством США и одной из самых дорогих технологических компаний мира, нидерландской ASML, возник серьезный конфликт. Администрация Вашингтона обеспокоена тем, что одна из EUV-установок (экстремальный ультрафиолетовый литограф), способная печатать самые сложные микросхемы в мире, могла попасть в руки Китая. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Об этом Techcrunch.com сообщает в новости.

Министр торговли США Говард Лутник поднял этот вопрос на встрече с руководством ASML. Если эта информация подтвердится, это станет крупнейшим нарушением системы экспортного контроля, установленной США на протяжении многих лет. Дело в том, что ASML — единственная компания в мире, производящая EUV-оборудование, без которого невозможно создание самых современных процессоров для таких гигантов, как NVIDIA, Apple или Intel.

Неподтвержденные обвинения и позиция ASML

Официальные лица США утверждают, что обладают доказательствами того, что ASML поставляла в Китай компоненты и транспортное оборудование для EUV-технологий. Однако на данный момент эти доказательства не были представлены ни общественности, ни самой нидерландской компании. Представители ASML категорически заявляют, что такие машины на территории Китая полностью отсутствуют и никогда не поставлялись.

По словам генерального директора компании Кристофа Фуке, ASML строго контролирует каждое разработанное устройство. Они либо активно используются клиентами, либо разобраны и возвращены компании. Фуке подчеркнул, что EUV-технологию невозможно просто скопировать или освоить с помощью «обратного инжиниринга» (reverse-engineering), так как только на создание источника света было затрачено 20 лет и миллиарды долларов.

Геополитические и экономические последствия

ASML в настоящее время является самой дорогой публичной компанией Европы, ее рыночная стоимость превышает 700 миллиардов долларов. Компании разрешено продавать в Китай только оборудование старого поколения DUV (глубокий ультрафиолет). Эти продажи составляют почти 20 процентов дохода компании. По мнению экспертов, ASML не было бы логично ставить под удар свою международную репутацию и основные источники дохода из-за одной незаконной сделки.

Тем не менее, правительство США усиливает давление, чтобы сохранить свое технологическое превосходство. Вашингтон даже начал финансировать такие стартапы, как xLight, которые могли бы ограничить монополию ASML. Подобные действия в очередной раз доказывают, что конкуренция в глобальной индустрии чипов стала не только экономическим, но и вопросом национальной безопасности.

  • EUV-установки считаются самыми сложными техническими системами в мире;
  • ASML обладает абсолютной монополией в этой области;
  • обладание этой технологией Китаем угрожает лидерству США в сфере AI.
Пока ситуация остается неопределенной. Если США не смогут доказать свои обвинения, это может подорвать доверие между двумя союзными государствами. Но если Китай действительно завладел этой технологией, баланс сил на мировом технологическом рынке неизбежно полностью изменится.

ASMLКитайСШАТехнологииЧипы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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