SpaceX предупредила, что новые планы ЕС могут поставить под угрозу спутниковую связь в Украине

·1·Технологии
SpaceX предупредила, что новые планы ЕС могут поставить под угрозу спутниковую связь в Украине

Компания SpaceX под руководством Илона Маска подвергла резкой критике планы Европейского союза по перераспределению спутниковых частот. Представители компании отметили, что новые правила, предлагаемые Еврокомиссией, могут ограничить технологию прямого подключения смартфонов к спутникам и негативно повлиять на качество связи в глобальном масштабе. Об этом сообщает Ixbt.com.

В официальном обращении SpaceX в Еврокомиссию говорится, что данная инициатива ЕС не только лишит европейских пользователей современных возможностей связи, но и создаст серьезные проблемы в работе экстренных служб. В частности, по данным Bloomberg, подобные ограничения могут создать прямую угрозу безопасности связи на территории Украины, где сейчас активно используется система Starlink.

Интерференция и технические барьеры

Европейский союз планирует создать собственную спутниковую группировку IRIS² и намерен использовать для этого проекта гибридную систему радиочастот. По мнению экспертов SpaceX, эта система может вызвать технические конфликты (интерференцию) с сервисами Starlink. Это поставит под угрозу не только коммерческую связь, но и стабильную работу служб спасения и скорой помощи в Украине.

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении ограничить доступ иностранных операторов к диапазону частот около 2 GHz. Данный диапазон крайне важен для технологии прямого подключения смартфонов к спутникам (direct-to-cell). В настоящее время в этом спектре работают американские компании Viasat и EchoStar, однако срок действия их лицензий истекает в 2027 году.

Политические интересы и экономическая реальность

Критикуя план ЕС, представители SpaceX подчеркивают, что союз придает большее значение стране регистрации оператора, чем экономическим и техническим реалиям. По мнению компании, такой подход подавляет инновации и может создать искусственные барьеры в глобальной экосистеме спутниковой связи.

Напомним, что Starlink в настоящее время предоставляет услуги передачи данных в Украине в сотрудничестве с операторами «Киевстар» и Veon. Данная система связи имеет жизненно важное значение для критической инфраструктуры страны, и любой технический сбой или конфликт частот может привести к тяжелым последствиям.

По данным ТАСС и других международных информагентств, Европейский союз стремится снизить зависимость от американских технологий, создав собственную независимую спутниковую сеть. Однако SpaceX обеспокоена тем, что эти действия снизят качество существующих сервисов и нанесут ущерб глобальным стандартам связи.

SpaceXStarlinkЕвропейский СоюзУкраинаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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