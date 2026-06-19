NASA и Relativity Space подписали исторический контракт по исследованию Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подписало стратегический контракт с частной компанией Relativity Space на реализацию миссии Аеолус, направленной на изучение атмосферы Марса. Ожидается, что этот проект станет важным поворотным моментом в истории освоения космоса, так как он может стать первым научным зондом, доставленным на другую планету частной компанией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основная цель миссии Аеолус заключается в выводе на орбиту Красной планеты специального аппарата. Устройство будет оснащено четырьмя современными научными приборами и будет ежедневно собирать данные о пылевых бурях, скорости ветра и изменениях температуры на Марсе. По данным иксбт.ком, эти наблюдения послужат созданию системы регулярного метеорологического мониторинга на Марсе.

Первая частная метеостанция для Марса

Данный проект имеет не только научное, но и практическое значение. Точное понимание процессов в атмосфере Марса крайне важно для обеспечения безопасности аппаратов, совершающих посадку на поверхность планеты, и будущих пилотируемых экспедиций. NASA отвечает за научную часть и оборудование, в то время как Relativity Space берет на себя разработку и запуск ракеты и космического аппарата.

Модель контракта построена по аналогии с программами доставки грузов на Международную космическую станцию и коммерческими полетами на Луну. Такой подход позволяет государственному агентству снизить затраты на миссию и быстрее получить научные данные, передав часть технологических рисков частному партнеру.

Серьезное испытание для Relativity Space

Реализация миссии запланирована на 2028 год, что является очень сжатым сроком для Relativity Space. Компании необходимо одновременно завершить работу над аппаратом и привести в готовность свою новую ракету Terran R . Стоит отметить, что первый полет ракеты Терран-1 в 2023 году завершился неудачей.

В настоящее время, после прихода бывшего главы Google Эрика Шмидта в качестве основного инвестора и руководителя, основное внимание сосредоточено на более крупной системе Terran R. Для NASA это также в определенной степени риск, так как Relativity Space еще не полностью проявила себя в тяжелой космической логистике. Предыдущий опыт показывает, что космические стартапы часто сталкиваются с финансовыми трудностями или техническими задержками.

Если Аеолус будет запущен вовремя, он войдет в историю как первый частный научный проект, достигший Марса. Это станет серьезным испытанием не только для технологий Relativity Space, но и для новой модели космической экономики, в которой государственные агентства все больше полагаются на частный сектор.