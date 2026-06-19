Ugreen выпустила новое магнитное зарядное устройство для iPhone и Android

·23·Технологии
Ugreen выпустила новое магнитное зарядное устройство для iPhone и Android

Компания Ugreen, один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров, официально представила новое магнитное беспроводное зарядное устройство мощностью 25 Вт. Данный гаджет примечателен тем, что предназначен не только для современных iPhone, но и для популярных брендов Android, а также беспроводных наушников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Новое устройство отличается компактным дизайном: толщина его корпуса составляет всего 10,3 мм, а вес — около 83 грамм. Несмотря на компактность, оно обещает высокую производительность. По данным производителя, аксессуар способен зарядить даже еще не вышедшую модель iPhone 17 Pro Max до 50% за 30 минут.

Технические возможности и система безопасности

Основным преимуществом устройства является мощная магнитная система. В конструкции использованы магниты марки Н48Х, обеспечивающие силу притяжения до 8Н. Это гарантирует надежную фиксацию смартфона на зарядном устройстве и бесперебойный процесс передачи энергии. Кроме того, для пользователей Apple поддерживается специальная анимация зарядки в системе iOS.

Для предотвращения перегрева инженеры Ugreen внедрили систему Термал Гуард. Эта система эффективно распределяет тепло с помощью многослойной структуры из алюминиевого сплава и специальных магнитных элементов. Для обеспечения безопасности устройство автоматически переходит в режим пониженной мощности, когда заряд смартфона достигает 80%, что способствует продлению срока службы аккумулятора.

Совместимость и цена

Данное зарядное устройство совместимо с широким спектром устройств, включая:

  • все новые модели, начиная с серии iPhone 12;
  • беспроводные наушники Apple AirPods;
  • наушники компаний Xiaomi и Samsung с поддержкой магнитной зарядки.
В комплект также входит усиленный кабель в нейлоновой оплетке длиной 1,5 метра. Это позволяет пользователю свободно пользоваться смартфоном во время зарядки. По сообщению сайта иксбт.ком, цена новинки на рынке Китая установлена на уровне примерно 139 юаней или около 20 долларов США.

Учитывая широкую популярность продукции бренда Ugreen на рынке Узбекистана, можно ожидать, что этот доступный и качественный аксессуар скоро появится на прилавках местных магазинов. Это станет отличным вариантом для пользователей, ищущих более дешевую и качественную альтернативу оригинальным аксессуарам Apple.

UgreeniPhoneSamsungXiaomiТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX строит во Флориде гигантский центр за 1,8 млрд долларов для StarshipSpaceX строит во Флориде гигантский центр за 1,8 млрд долларов для StarshipСегодня, 15:53Создание базы ИМЭИ в России: обязаны ли граждане регистрировать телефоныСоздание базы ИМЭИ в России: обязаны ли граждане регистрировать телефоныСегодня, 14:50Уязвимость в системе безопасности ChatGPT: ИИ создает неожиданный контентУязвимость в системе безопасности ChatGPT: ИИ создает неожиданный контентСегодня, 14:23NASA и Relativity Space подписали исторический контракт по исследованию МарсаNASA и Relativity Space подписали исторический контракт по исследованию МарсаСегодня, 13:58В Индии заблокировали Telegram: 150 миллионов пользователей остались без связиВ Индии заблокировали Telegram: 150 миллионов пользователей остались без связиСегодня, 13:27SpaceX предупредила, что новые планы ЕС могут поставить под угрозу спутниковую связь в УкраинеSpaceX предупредила, что новые планы ЕС могут поставить под угрозу спутниковую связь в УкраинеСегодня, 12:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу