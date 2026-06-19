Ugreen выпустила новое магнитное зарядное устройство для iPhone и Android

Компания Ugreen, один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров, официально представила новое магнитное беспроводное зарядное устройство мощностью 25 Вт. Данный гаджет примечателен тем, что предназначен не только для современных iPhone, но и для популярных брендов Android, а также беспроводных наушников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Новое устройство отличается компактным дизайном: толщина его корпуса составляет всего 10,3 мм, а вес — около 83 грамм. Несмотря на компактность, оно обещает высокую производительность. По данным производителя, аксессуар способен зарядить даже еще не вышедшую модель iPhone 17 Pro Max до 50% за 30 минут.

Технические возможности и система безопасности

Основным преимуществом устройства является мощная магнитная система. В конструкции использованы магниты марки Н48Х, обеспечивающие силу притяжения до 8Н. Это гарантирует надежную фиксацию смартфона на зарядном устройстве и бесперебойный процесс передачи энергии. Кроме того, для пользователей Apple поддерживается специальная анимация зарядки в системе iOS.

Для предотвращения перегрева инженеры Ugreen внедрили систему Термал Гуард. Эта система эффективно распределяет тепло с помощью многослойной структуры из алюминиевого сплава и специальных магнитных элементов. Для обеспечения безопасности устройство автоматически переходит в режим пониженной мощности, когда заряд смартфона достигает 80%, что способствует продлению срока службы аккумулятора.

Совместимость и цена

Данное зарядное устройство совместимо с широким спектром устройств, включая:

все новые модели, начиная с серии iPhone 12;

беспроводные наушники Apple AirPods;

наушники компаний Xiaomi и Samsung с поддержкой магнитной зарядки.

В комплект также входит усиленный кабель в нейлоновой оплетке длиной 1,5 метра. Это позволяет пользователю свободно пользоваться смартфоном во время зарядки. По сообщению сайта иксбт.ком, цена новинки на рынке Китая установлена на уровне примерно 139 юаней или около 20 долларов США.

Учитывая широкую популярность продукции бренда Ugreen на рынке Узбекистана, можно ожидать, что этот доступный и качественный аксессуар скоро появится на прилавках местных магазинов. Это станет отличным вариантом для пользователей, ищущих более дешевую и качественную альтернативу оригинальным аксессуарам Apple.