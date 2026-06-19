Elon Musk опроверг слухи о массовых увольнениях в xAI и Cursor

·28·Технологии
Elon Musk опроверг слухи о массовых увольнениях в xAI и Cursor

Самый богатый человек в мире Elon Musk опроверг слухи о сокращении сотрудников в своем стартапе в области AI xAI и компании Cursor, разрабатывающей инструменты для программирования. Предприниматель официально заявил, что ни в одной из этих компаний штаты не сокращались и специалисты остаются на своих местах. Это заявление призвано смягчить опасения в технологическом мире относительно ротации кадров в сфере AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Поводом для ситуации стала публикация издания Те Информатион. В ней утверждалось, что сотрудники Cursor якобы проводят встречи с представителями xAI на фоне ожидаемых кадровых перестановок и сокращений. Однако Elon Musk назвал эту информацию необоснованной. По его словам, сотрудничество между компаниями и внутренние процессы продолжаются в стабильном режиме.

Стратегические сделки и ожидаемые изменения

по данным иксбт.ком, это опровержение прозвучало вслед за сообщениями о том, что компания SpaceX достигла соглашения о покупке стартапа Cursor. Общая стоимость данной сделки, как ожидается, составит 60 миллиардов долларов. Завершение сделки планируется в третьем квартале текущего года. Этот шаг означает намерение Муск более широко использовать возможности AI в космических технологиях.

Кроме того, на технологическом рынке разгорелись споры о возможном слиянии других крупных проектов Маска — Tesla и SpaceX. Если эти два гиганта объединятся, капитализация новой компании может превысить 4 триллиона долларов. Эксперты отмечают, что на данный момент не существует правовых механизмов, которые могли бы помешать такому масштабному слиянию.

Компания Cursor известна разработкой передовых инструментов на базе AI для программистов. Ее интеграция с xAI может дать Муск важное преимущество в борьбе с такими конкурентами, как OpenAI и Google. Поэтому вопрос кадров имеет решающее значение для успеха этих проектов.

Эта новость заслуживает внимания и узбекистанских любителей технологий и разработчиков, так как платформы вроде Cursor становятся все более популярными и среди местных программистов. Каждый шаг Маска в области AI влияет на экосистему программирования в глобальном масштабе. На данный момент ожидается, что команды xAI и Cursor продолжат свою деятельность в полном составе.

Elon MuskxAICursorSpaceXИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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