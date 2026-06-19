Гонка ИИ вызывает резкий рост цен на серверные комплектующие

Беспрецедентный рост спроса на искусственный интеллект (AI) и высокопроизводительные вычислительные системы на глобальном технологическом рынке начал напрямую влиять на стоимость комплектующих для серверов. В частности, ведущие производители алюминиевых электролитических конденсаторов, являющихся важной частью серверных и энергетических систем, объявили о повышении цен. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Японские гиганты отрасли — компании Nippon Chemi-Con и Nichicon — объявили о значительном повышении цен на свою продукцию. По данным Ixbt.com, компания Nichicon, являющаяся вторым по величине поставщиком в мире, уже предупредила своих клиентов о росте цен на все виды продукции. Ожидается, что эта ситуация вызовет новую волну подорожания во всей электронной промышленности.

Основные причины роста цен

По мнению экспертов, изначально предполагалось, что цены вырастут примерно на 9–12%, однако, согласно последним данным, показатель роста может достичь 10–15%. Эти изменения повлияют не только на себестоимость готовой продукции, но и на стратегию конкурирующих производителей на Тайване и в других регионах. Ожидается, что они также скорректируют цены в ближайшие месяцы.

Столь резкий скачок цен вызван несколькими внешними факторами. Во-первых, ухудшилась ситуация на рынке сырья: цены на химические материалы выросли на 30–40% по сравнению с прежним уровнем, а сырье из металлов подорожало в среднем на 10%. Также значительно увеличились затраты на производство алюминиевой фольги.

На фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и глобальной инфляции рост цен на электроэнергию также поставил производителей в сложное положение. По словам представителей компании Nichicon, ограниченность производственных мощностей и одновременно чрезмерно высокий спрос на серверы не оставили иного выбора, кроме как пересмотреть цены.

Цепная реакция в индустрии

Подорожание алюминиевых электролитических конденсаторов является частью цепной реакции в электронной промышленности. Ранее аналогичный рост наблюдался на рынке многослойных керамических конденсаторов (MLCC) и танталовых конденсаторов. Это увеличивает затраты на строительство центров обработки данных (ЦОД) и инфраструктуры облачных технологий.

Эти изменения могут косвенно повлиять и на рынок Узбекистана. В то время как в стране активно идут процессы цифровизации и расширяются локальные серверные парки, удорожание комплектующих может отразиться на конечной стоимости сетевого оборудования. Тайваньские поставщики планируют перейти на новую ценовую политику начиная с июня и июля.

Резюмируя, развитие технологий искусственного интеллекта коренным образом меняет не только рынок программного обеспечения, но и рынок аппаратного обеспечения. Нестабильность цен на сырье и неугасающий спрос на высокотехнологичное оборудование свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем стоимость комплектующих может вырасти еще больше.