T-Mobayl начал работу в Амурской области России
T-Mobayl, один из крупнейших виртуальных операторов связи в России, начал предоставлять свои коммерческие услуги в Амурской области. Это событие имеет стратегическое значение для компании, так как является первым проектом в рамках нового партнерства по инфраструктуре. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .
По сообщению пресс-службы компании, Амурская область стала первым регионом, где оператор начал работу с использованием инфраструктуры Beeline. Данное партнерство официально вступило в силу в июне 2026 года и является частью долгосрочной стратегии развития компании.
О стратегическом партнерстве между T-Mobayl и Beeline было объявлено впервые в апреле 2026 года. Запуск сети в Амурской области завершил процесс региональной экспансии оператора в Дальневосточном федеральном округе. Ожидается, что это еще больше усилит конкурентную среду в данном регионе.
Новые возможности и меры безопасностиОператор, вышедший на новый рынок, предлагает своим клиентам гибкий пакет услуг. Абоненты смогут самостоятельно выбирать необходимый объем минут и интернет-трафика с помощью конструктора тарифов.
Кроме того, особое внимание уделено вопросам безопасности пользователей T-Mobayl. В частности, абоненты могут воспользоваться следующими услугами:
- Защита от спам-звонков;
- Дополнительный уровень защиты от мошеннических действий;
- Специальные фильтры, обеспечивающие безопасность персональных данных.
Подобные изменения на российском рынке телекоммуникаций, особенно сотрудничество виртуальных операторов с крупными владельцами инфраструктуры, способствуют повышению качества услуг и оптимизации цен для пользователей. Такие технологические решения представляют интерес и для рынков мобильной связи стран СНГ, включая Узбекистан.
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