T-Mobayl начал работу в Амурской области России

·1·Технологии
T-Mobayl начал работу в Амурской области России

T-Mobayl, один из крупнейших виртуальных операторов связи в России, начал предоставлять свои коммерческие услуги в Амурской области. Это событие имеет стратегическое значение для компании, так как является первым проектом в рамках нового партнерства по инфраструктуре. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По сообщению пресс-службы компании, Амурская область стала первым регионом, где оператор начал работу с использованием инфраструктуры Beeline. Данное партнерство официально вступило в силу в июне 2026 года и является частью долгосрочной стратегии развития компании.

О стратегическом партнерстве между T-Mobayl и Beeline было объявлено впервые в апреле 2026 года. Запуск сети в Амурской области завершил процесс региональной экспансии оператора в Дальневосточном федеральном округе. Ожидается, что это еще больше усилит конкурентную среду в данном регионе.

Новые возможности и меры безопасности

Оператор, вышедший на новый рынок, предлагает своим клиентам гибкий пакет услуг. Абоненты смогут самостоятельно выбирать необходимый объем минут и интернет-трафика с помощью конструктора тарифов.

Кроме того, особое внимание уделено вопросам безопасности пользователей T-Mobayl. В частности, абоненты могут воспользоваться следующими услугами:

  • Защита от спам-звонков;
  • Дополнительный уровень защиты от мошеннических действий;
  • Специальные фильтры, обеспечивающие безопасность персональных данных.
Генеральный директор T-Mobayl Владимир Любимов отметил, что работа с инфраструктурой Beeline открывает перед компанией новые горизонты. По его словам, в будущем компания продолжит расширять покрытие сети и усиливать свое присутствие в других регионах.

Подобные изменения на российском рынке телекоммуникаций, особенно сотрудничество виртуальных операторов с крупными владельцами инфраструктуры, способствуют повышению качества услуг и оптимизации цен для пользователей. Такие технологические решения представляют интерес и для рынков мобильной связи стран СНГ, включая Узбекистан.

T-MobaylBeelineТелекоммуникацииТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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