Yandex Ритми открыл финансовые двери: теперь и новые блогеры могут зарабатывать

Платформа Yandex Ритми провела революционные изменения в своей политике монетизации. Теперь для начала заработка на платформе больше не требуется иметь тысячи подписчиков, как раньше. Компания полностью отменила ограничение по минимальному количеству подписчиков, что открывает большие возможности для начинающих создателей контента. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ранее для регистрации в сервисе и получения дохода автор должен был иметь как минимум 1000 подписчиков на своих страницах в социальных сетях. По данным иксбт.ком, такое решение связано с изменением требований рекламодателей. Сегодня для брендов важны не сухие цифры, а активность аудитории и релевантность контента.

Новый порядок и условия монетизации

Согласно новым правилам, автору достаточно предоставить ссылку на свой открытый профиль и показать, что он уже рекомендовал какие-либо продукты. После этого заявка проходит модерацию. Подтвержденные пользователи смогут писать посты о товарах, создавать тематические подборки и делиться специальными ссылками.

Примечательно, что контент, созданный авторами, будет отображаться не только внутри сервиса, но и в ленте рекомендаций на главной странице я.ру. Это позволяет даже блогерам с небольшой аудиторией получить большой охват и продвинуть свой бренд.

Процесс монетизации работает по модели КПА (Кост Пер Актион). То есть автор получает оплату не просто за количество просмотров, а за конкретные действия пользователей — заказ товара или подачу заявки. Эта система считается справедливым и прозрачным источником дохода как для рекламодателя, так и для создателя контента.

Каков размер дохода?

По данным Yandex Ритми, активные участники, регулярно публикующие качественные материалы на платформе, зарабатывают в среднем до 160 тысяч рублей в месяц. Доход самых успешных блогеров может достигать 400 тысяч рублей. Эти показатели представляют интерес и для представителей сферы цифрового маркетинга и фрилансеров в Узбекистане.

Данные изменения еще раз подтверждают начало эры «микро-инфлюенсеров» на современном медиарынке. Теперь любой человек, создающий качественный и полезный контент, даже при небольшой аудитории, может сотрудничать с крупными технологическими платформами и иметь стабильный источник дохода.