Чернее черного: самый темный в мире краситель может произвести революцию в автопроме

Исследователи из сингапурской компании Нипсеа Груп создали ультрачерное покрытие, которое поглощает 99,9% видимого светового спектра. Ожидается, что эта новая технология не только создаст визуальный эффект, но и полностью изменит стандарты автомобильного дизайна и люкс-сегмента. Данная разработка направлена прежде всего на удовлетворение спроса на роскошные черные автомобили на таких крупных рынках, как Китай. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Новый композитный материал по своим свойствам напоминает знаменитую краску Вантаблак. Для справки: в 2019 году компания BMW использовала технологию Вантаблак в своем концепт-каре BMW X6. Тогда немецкий автогигант отметил, что любая поверхность, покрытая этой эмульсией на основе углеродных нанотрубок, теряет для человеческого глаза свои объемные характеристики. В результате объекты выглядят двумерными, и мозг воспринимает это как взгляд в пустоту или глубокую дыру.

Технологическое совершенство и долговечность

Технология Вантаблак в свое время не применялась для коммерческих автомобилей. Вместо этого она использовалась в экзотических областях, таких как спутники и невидимые подводные лодки, для минимизации отражения света. Однако новое «ультрачерное» покрытие, представленное Нипсеа Груп, успешно прошло испытания на влагостойкость и водонепроницаемость, доказав свою стабильность. Это открывает возможность для его применения в массовом автомобилестроении.

По словам химика-исследователя компании Чивея Люнинга, цвет автомобиля в Китае стал одним из основных факторов, определяющих объем продаж. Глубокий черный цвет долгое время был признаком выбора для автомобилей премиум-класса благодаря своему элегантному виду, сильному визуальному воздействию и роскошному блеску. Новая краска выводит эту потребность на новый уровень.

Как сообщает издание иксбт.ком, Лю и его команда для достижения этого результата использовали силу естественного притяжения между каркасом и углеродными нанотрубками, так называемое «пи-взаимодействие». Этот метод помог частицам сформировать особую структуру «соединяющих точек» внутри смеси краски.

Структура, захватывающая свет

Новое ультрачерное покрытие под названием КБ-КНТ обладает уникальной структурной морфологией, которая захватывает свет. Исследователи отмечают, что такая структура резко увеличивает способность поглощать свет по сравнению с обычными черными красками. Это дает следующие преимущества:

возможность полностью скрыть визуальный объем объекта;

неизменность и глубина цвета даже под воздействием солнечного света;

«загадочный» вид, возникающий из-за того, что мелкие детали и линии на кузове автомобиля становятся незаметными.

В настоящее время рассматриваются вопросы внедрения этой технологии в широкомасштабное производство. Если все испытания завершатся успешно, в ближайшем будущем мы сможем увидеть на дорогах люксовые автомобили BMW или других брендов, которые будут выглядеть как черные дыры в космосе.