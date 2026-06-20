Apple устранила опасную уязвимость в наушниках Beats Studio Buds

·0·Технологии
Apple устранила опасную уязвимость в наушниках Beats Studio Buds

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для беспроводных наушников Beats Studio Buds. Данное обновление устраняет серьезную брешь в безопасности, которая позволяла скрытно прослушивать разговоры пользователя через Bluetooth. Эта уязвимость давала киберпреступникам возможность перехватывать аудиосигнал с микрофона, находясь в личном пространстве пользователя. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Ошибка под идентификатором CVE-2025-20701 была оценена в 8,8 балла по 10-балльной шкале риска. Проблема связана с процессом аутентификации в Bluetooth-чипах, что позволяло злоумышленнику выдать себя за ранее подключенное доверенное устройство. В результате посторонний человек мог обойти системы безопасности и подключиться к наушникам.

Риск скрытого прослушивания и выводы исследователей

По данным ixbt.com, исследователи Деннис Хайнце и Фридер Штейнметц продемонстрировали этот метод атаки на практике. Если наушники находились в режиме ожидания подключения или поиска, человек, находящийся поблизости, мог слышать звуки с микрофона, включая телефонные разговоры. Это представляет серьезную угрозу конфиденциальности пользователя.

Apple подтвердила проблему и выпустила версию Beats Firmware Update 1B211. Это обновление устанавливается автоматически при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac. Пользователям рекомендуется проверить версию ПО через настройки Bluetooth на своих устройствах.

Масштабные проблемы в индустрии

Выяснилось, что данная уязвимость не ограничивается только продуктами Apple, а затрагивает множество других брендов, использующих Bluetooth-чипы производства Airoha Systems. В частности, такие известные бренды, как Jabra, Bose и JBL, также начали выпускать обновления безопасности для своих устройств.

Эксперты отмечают, что атаки такого типа могут не ограничиваться перехватом аудиосигналов, но и создавать условия для кражи данных, таких как список контактов и история вызовов. Однако подобные сложные сценарии зависят от технических характеристик каждого конкретного устройства.

В то же время в отрасли были обнаружены другие типы атак под названием WhisperPair. Они связаны с протоколом Google Fast Pair и затронули продукты таких брендов, как Sony, Nothing и OnePlus. Специалисты по кибербезопасности советуют пользователям в качестве меры предосторожности отключать Bluetooth, когда эта функция не используется.

AppleBeatsBluetoothКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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