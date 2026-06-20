Компания Аура представила инновационную фоторамку на базе технологии Э-инк

Цифровые фоторамки давно заняли свое место на рынке подарков, однако большинство из них резко отличаются от настоящих фотографий из-за ярких экранов и заметных проводов. Компания Аура сделала революционный шаг в этом направлении, представив новую модель Аура Инк. Это устройство использует технологию электронных чернил (Э-инк), создавая изображение, которое выглядит не как цифровой экран, а как настоящая фотография, напечатанная на бумаге. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Технология Э-инк хорошо знакома пользователям по электронным книгам, таким как Kindle. Ее главное преимущество в том, что экран не утомляет глаза и по внешнему виду почти не отличается от матовой бумаги. Основатели компании Аура стремились создать именно такой продукт еще десять лет назад при основании компании, однако цветная технология Э-инк достигла уровня, достаточного для коммерческого использования, только сейчас.

Теория цвета и технологическое решение

В настоящее время производители цветных панелей электронных чернил вынуждены работать с ограниченным набором цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый и черный). Это создает сложности при отображении сложных семейных портретов или природных пейзажей. Однако инженеры Аура разработали специальный алгоритм дизеринга. Эта технология смешивает ограниченную палитру цветов таким образом, что человеческий глаз воспринимает их как плавные градиенты и насыщенные цвета.

По словам технического директора Эрика Дженсена в интервью TechCrunch, устройство выглядит настолько реалистично, что многие гости даже не замечают, что это цифровой экран. «Люди рассказывают нам, что когда они вешают рамку на стену, гости спрашивают: „Когда вы успели распечатать это фото?“, — говорит Дженсен. Для достижения этого результата было проведено множество тестов при различных условиях освещения.

Рамка Аура Инк оснащена 13,3-дюймовым экраном и управляется через специальное мобильное приложение. Пользователи могут удаленно загружать фотографии со своих смартфонов, из iCloud или Google Photos. Также доступны социальные функции: например, если члены семьи добавляют новое фото в общую библиотеку, оно мгновенно появляется в домашней рамке. Это может стать очень удобным подарком, особенно для пожилых людей, далеких от технологий.

ЛЭД и Э-инк: что лучше?

Для сравнения Аура также предлагает 12-дюймовую модель Аспен, но она оснащена традиционным ЛЭД-экраном. Модель Аспен также считается продуктом премиум-класса благодаря своему антибликовому покрытию и рамке, имитирующей бумагу. Тем не менее, привлекательность технологии Э-инк заключается в ее абсолютно естественном виде. Ниже приведены основные характеристики этих устройств:

Максимальное сходство изображения с бумагой;

Матовый экран, не вредящий глазам;

Простое управление через приложение и интеграция с облачными сервисами;

Минимальное потребление электроэнергии.

Хотя профессиональные фотографы могут заметить небольшие различия в цветопередаче, для обычных пользователей Аура Инк служит идеальным художественным и эстетическим решением. Ожидается, что в будущем подобные устройства полностью заменят традиционные, пылящиеся семейные фотоальбомы.