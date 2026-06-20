Революция на рынке такси Японии: компания Go запускает роботакси

Крупнейший оператор такси в Японии, компания Go, успешно завершила самое масштабное IPO (публичное размещение акций) этого года. В ходе этого процесса компания привлекла инвестиции в размере 88,6 млрд иен (примерно 553 млн долларов). Эти средства будут направлены на развитие технологий роботакси для решения проблемы острого дефицита водителей в стране. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По словам представителя компании Go, средства, полученные от выпуска новых акций, будут потрачены не только на научно-исследовательские работы в области беспилотных транспортных средств, но и на стратегические сделки по слиянию и поглощению (M&A) внутри и за пределами индустрии такси. Подобные шаги стали своеобразным стимулом для технологического сектора в период застоя на листинговом рынке Японии.

Дефицит водителей и технологическое решение

Потребность в роботакси в Японии становится не просто технологическим интересом, а жизненной необходимостью. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, за последние годы число водителей такси в стране сократилось почти на 20%. Из-за старения населения и нехватки трудовых ресурсов восстановление этого показателя считается маловероятным.

Хотя правительство в 2024 году разрешило услуги ride-sharing (совместные поездки), строгие ограничения и требование об официальном трудоустройстве водителей в таксопарках не смогли полностью решить проблему. Поэтому компания Go видит будущее в полностью автономном транспорте. В этом направлении компания наладила сотрудничество с Waymo (в составе Alphabet) и крупным японским оператором Nihon Kotsu.

Лидерство на рынке и планы на будущее

Основанная в 1977 году, компания Go сегодня контролирует 80% рынка приложений для такси в Японии. Приложение компании было скачано 35 миллионов раз и охватывает почти все префектуры страны. Участие таких глобальных гигантов, как BlackRock и M&G Investment Management, в этом IPO свидетельствует о доверии международных инвесторов к технологическому рынку Японии.

Хотя генеральный директор Go Хироши Накадзима подчеркнул, что компания не будет инвестировать напрямую в собственные системы автономного вождения, а займется стратегической координацией и обслуживанием, время масштабного дебюта роботакси еще не определено. Тем не менее, данное IPO стало важнейшим финансовым шагом на пути к преодолению транспортного кризиса в Японии.