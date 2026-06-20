Искусственный интеллект и национальная безопасность: США запретили экспорт моделей Anthropic

Правительство США из-за опасений по поводу национальной безопасности приказало компании Anthropic ограничить экспорт своих самых мощных моделей искусственного интеллекта — Fable и Mythos. Данный запрет распространяется не только на иностранные государства, но и на иностранных граждан на территории США. После этого неожиданного решения гигант в области AI полностью удалил обе модели из доступа, и они уже неделю недоступны ни для кого. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Это событие станет своего рода испытанием для правительства США. Покажет время, сможет ли администрация Вашингтона сдерживать передовые технологии AI с помощью механизмов экспортного контроля. Ранее подобные попытки, связанные с технологиями шифрования и шпионским ПО, не принесли ожидаемых результатов. По данным иксбт.ком, этот конфликт может определить новые правила, которым должны будут следовать не только Anthropic, но и все остальные АИ-лаборатории.

Почему Mythos и Fable были признаны опасными?

Когда компания Anthropic представила модель Mythos в апреле, она описала её как мощный инструмент, способный вызвать значительные разрушения в киберпространстве. Поэтому еще до введения запрета право использования этой модели было предоставлено лишь 150 прошедшим проверку компаниям и государственным организациям. Цель заключалась в том, чтобы помочь защитникам укрепить свое программное обеспечение до того, как доступ к таким возможностям получат злоумышленники.

Сообщается, что активации запрета способствовали два основных события. Во-первых, Anthropic разрешила использовать модель Mythos южнокорейскому оператору связи СК Телеком. Официальные лица США подозревают эту компанию в связях с Китаем, хотя СК Телеком отрицает эти утверждения. Во-вторых, глава Amazon Энди Джесси предупредил правительство о том, что был найден способ обхода систем защиты в модели Fable 5. Хотя Anthropic назвала эту ошибку незначительной, Министерство торговли США немедленно издало директиву об экспортном контроле.

Исторический опыт: работает ли экспортный контроль?

Попытки правительств ограничить распространение кибертехнологий не новы, однако история показывает, что успехов в этом мало. В 1990-х годах правительство США рассматривало программу ПГП (Преттй Гуд Привакй), позволяющую шифровать данные, как оружие и возбудило уголовное дело против её создателя Фила Циммермана. Однако Циммерман опубликовал код программы в виде книги, переведя вопрос в плоскость защиты свободы слова, что в итоге открыло путь технологиям шифрования, которые сегодня используются в таких мессенджерах, как Signal и WhatsApp.

Также в начале 2010-х, когда стало известно, что шпионское ПО, разработанное на Западе, использовалось против оппозиционеров на Ближнем Востоке, было расширено Вассенаарское соглашение. Это соглашение предусматривает ограничение экспорта технологий двойного назначения — как гражданских, так и военных. Ситуация с Anthropic станет следующим важным этапом, который покажет, насколько эффективны эти методы в эпоху искусственного интеллекта.