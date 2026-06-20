Основатель VLC представил проект Kyber, который изменит мир робототехники

Основатель и ведущий разработчик всемирно известного VLC Media Player Jean-Baptiste Kempf совершает новую революцию в мире технологий. Создатель видеоплеера, который был скачан более 6 миллиардов раз, теперь сосредоточил свое внимание на робототехнике и системах дистанционного управления. Его новый стартап Kyber стремится стать основной инфраструктурой для миллионов роботов и дронов, которые появятся на наших улицах в ближайшие годы. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Kyber — это программный слой, позволяющий управлять удаленными устройствами в режиме реального времени. В его основе лежит SDK, синхронизирующий видео, аудио, данные сенсоров и команды управления с минимальной задержкой (latency). По данным TechCrunch, ожидается, что данный проект сыграет решающую роль в интеграции искусственного интеллекта в физический мир.

Борьба за миллисекунды и вдохновение Star Wars

Название стартапа выбрано не случайно — это отсылка к кристаллам, питающим световые мечи в фильмах Star Wars. По словам Кемпфа, при дистанционном управлении объектами в реальном мире каждая миллисекунда имеет огромное значение. Система Kyber опирается на многолетний опыт Кемпфа в технологиях стриминга для устранения лагов и зависаний.

В настоящее время многие компании имеют собственные системы дистанционного управления, но они обычно ограничены несколькими тысячами устройств. Kyber же позволяет управлять миллионами роботов одновременно и доставлять им обновления ПО. Это жизненно важно, особенно для автономных транспортных средств и дронов-доставщиков.

Инвестиции и планы на будущее

Этот стартап, базирующийся в Париже, недавно привлек 5 миллионов долларов инвестиций во главе с венчурным фондом Lightspeed. Стоит отметить, что этот фонд ранее поддерживал таких гигантов, как Anthropic и Mistral AI. По мнению представителей Lightspeed, каким бы умным ни был физический AI, он не даст ожидаемого результата, если инфраструктура, на которой он работает, будет низкого качества.

Kyber расширяет свою деятельность в следующих направлениях:

Системы обороны и безопасности;

Телекоммуникации и сети связи;

Промышленная робототехника;

Автономная логистика и парки дронов.

Оставаясь верным своим традициям открытого исходного кода (open source), Кемпф предоставляет основную часть проекта Kyber бесплатно. Доход же будет формироваться за счет специализированных сервисных услуг и сложных инженерных решений для крупных корпораций. В настоящее время компания имеет офисы в Париже, Сан-Франциско и Сингапуре, работая с клиентами по всему миру.