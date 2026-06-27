Новак Джокович стал советником крупной инвестиционной компании

·4·Технологии
Новак Джокович стал советником крупной инвестиционной компании

Легенда мирового тенниса Новак Джокович предстал в неожиданной роли: он назначен глобальным стратегическим советником престижной американской компании прямых инвестиций General Atlantic. Ожидается, что это партнерство выведет на новый уровень не только мастерство спортсмена на корте, но и его авторитет и стратегическое видение в мире бизнеса. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Согласно официальному заявлению General Atlantic, Джокович будет тесно сотрудничать с руководством компании, портфельными предприятиями и инвесторами. Он поможет применить в бизнес-процессах свои навыки лидерства, стойкости и подход к инновациям, сформированные за годы профессиональной карьеры. По сообщению Bloomberg, о данном назначении было объявлено накануне участия сербского теннисиста в турнире Wimbledon.

Здоровый образ жизни и спортивные инвестиции

Сотрудничество Джоковича с этой компанией не случайно. В последние годы спортсмен активно инвестирует в стартапы в сфере здорового образа жизни и wellness. В частности, в 2023 году он инвестировал в бренд Waterdrop, а в 2024 году основал собственную компанию биологически активных добавок SILA. Также в его портфеле присутствуют такие бренды, как Cob Foods и Incrediwear.

General Atlantic намерена использовать обширную сеть контактов Джоковича для расширения своего присутствия в сфере здравоохранения и фитнеса. Руководство компании выразило уверенность, что опыт теннисиста станет важным фактором в выявлении новых перспективных проектов и развитии существующих компаний.

Реформы в мире тенниса

Генеральный директор компании в интервью Bloomberg отметил, что у Новака Джоковича есть свои специфические и твердые взгляды на реформирование профессионального тенниса. Это может открыть в будущем новые двери для крупных инвестиций General Atlantic и теннисиста в спортивную индустрию.

За последние два года General Atlantic значительно усилила интерес к спортивной сфере. Компания уже владеет долями в нескольких футбольных клубах, спортивных стадионах и медиа-агентствах. Сотрудничество с Джоковичем еще больше усилит тенденцию проникновения фондов прямых инвестиций в мир тенниса. В настоящее время сам спортсмен серьезно готовится к тому, чтобы в 25-й раз стать чемпионом Большого шлема (Grand Slam).

Novak DjokovicGeneral AtlanticИнвестицииБизнесТеннис
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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