Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»

Южнокорейский технологический гигант Samsung приступил к работе над своими следующими флагманскими смартфонами. Хотя до официальной презентации устройств еще далеко, инсайдеры начали распространять интересную информацию о линейке Galaxy S27. Это новое поколение смартфонов рассматривается внутри компании как проект особой важности. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

По данным авторитетного немецкого издания ВинФутуре, инженеры Samsung назвали проект Galaxy S27 «Некст Миракле» или «Нев Миракле» (Новое чудо). Это название свидетельствует о том, что компания возлагает огромные надежды на будущие флагманы. В документах устройства зафиксированы под индексами НМ1, НМ2, НМ3 и НМ4, что намекает на неожиданные изменения в этой серии.

Четыре модели и новая версия Pro

Согласно полученным данным, вместо традиционных трех моделей (базовой, Plus и Ultra) Samsung теперь может представить сразу четыре флагмана. В списке наряду с Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra появилась и модель Galaxy S27 Pro. Эта стратегия показывает намерение компании расширить возможности выбора в премиальном сегменте.

Модель Galaxy S27 Ultra, которая займет самую высокую ступень в линейке, сохранит систему из четырех камер. Предполагается, что один из ее телеобъективов получит 50-мегапиксельный сенсор и 5-кратный оптический зум. Кроме того, для ультраширокоугольной камеры выбран новый 50-мегапиксельный сенсор Sony ИМКс855.

Революция в возможностях камер

Ожидается, что новая модель Galaxy S27 Pro также будет технически мощнее. Сообщается, что на нее будут установлены сенсор Sony ИМКс855 и 50-мегапиксельный телеобъектив. Одно из самых интересных нововведений связано с фронтальной камерой смартфонов. По данным источников, старшие модели будут оснащаться 16-мегапиксельной фронтальной камерой разработки Samsung с функцией автофокуса.

Кроме того, у фронтальной камеры модели Galaxy S27 Pro может появиться оптическая стабилизация изображения (ОИС). Эта функция выведет качество селфи и видеозвонков на новый уровень. Базовые же модели Galaxy S27 и С27 Plus, как ожидается, получат следующие обновления:

50-мегапиксельный основной сенсор (с ОИС);

12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера;

Телеобъектив нового поколения (характеристики пока держатся в секрете).

Флагманы Samsung всегда пользовались высоким спросом на рынке. То, что серия Galaxy S27 описывается как «Новое чудо», особенно серьезные изменения в системе камер, является важной новостью для местных любителей мобилографии. Хотя эти данные пока не подтверждены официально, очевидно, что Samsung готовится кардинально обновить свою флагманскую линейку.