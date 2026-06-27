В Ташкенте строят завод гуманоидных роботов РОБОТИС

В промышленной зоне «Янги Авлод» города Ташкента началось строительство инновационного завода, принадлежащего корейской компании РОБОТИС. Проект реализуется по инициативе ассоциации «О‘зелтекссаноат».

На новом предприятии планируется выпуск человекоподобных роботов, оснащенных технологиями AI, а также необходимых для них комплектующих. Ожидается, что это станет первой производственной площадкой в Узбекистане, специализирующейся на создании гуманоидных роботов.

Общая стоимость проекта составляет почти 100 миллионов долларов. Современный производственный комплекс будет расположен на территории площадью 10 гектаров.

После запуска завода планируется создать более 2 тысяч рабочих мест для специалистов. Кроме того, в стране будет сформирована местная инженерная база в области робототехники и высокотехнологичное производственное направление.

Заместитель премьер-министра Джамшид Ходжаев отметил, что данный проект станет важным шагом в интеграции технологий AI в промышленность Узбекистана.

Соглашение о реализации проекта было подписано в декабре прошлого года в Южной Корее. Согласно данным, Южная Корея является одним из основных технологических партнеров Узбекистана, а общий объем инвестиций в экономику страны превысил 8 миллиардов долларов.