Представлен Круссис е-Фулл 12.11 Pro Кс: флагман за 12 тысяч евро

·188·Технологии
Представлен Круссис е-Фулл 12.11 Pro Кс: флагман за 12 тысяч евро

На велосипедном рынке состоялась своеобразная премьера: по информации иксбт.ком, компания Круссис продемонстрировала широкой общественности свой новый флагманский горный электровелосипед. Новая модель под названием е-Фулл 12.11 Pro Кс мгновенно привлекла внимание передовыми технологиями, безупречными комплектующими и высокой стоимостью. Это двухколесное транспортное средство вызывает серьезный интерес не только у любителей спорта, но и у ценителей современных премиальных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Главная особенность новой модели заключается в ее цене. Как сообщает Иксбт.ком, стоимость этого флагмана составляет ровно 12 тысяч евро. Это выводит его в ряд самых дорогих серийных моделей на рынке современных потребительских электровелосипедов. Столь высокая цена обусловлена высококачественными материалами транспортного средства и новейшими инженерными решениями.

Мощность и технические возможности

В центральной части велосипеда установлен мощный электродвигатель DJI Авинокс М2С, который в режиме Буст обеспечивает впечатляющий крутящий момент до 150 Н·м. Аккумулятор, являющийся основой электрической системы, имеет емкость 800 В·х. Производитель отмечает, что с помощью входящего в комплект быстрого зарядного устройства на 12 А емкость батареи можно восстановить до 75 процентов всего за полчаса.

В вопросах управления и комфорта производитель также придерживался высоких стандартов. На верхней трубе рамы установлен современный ОЛЭД-дисплей, позволяющий отслеживать все важнейшие показатели. Также на руле предусмотрены отдельные кнопки для переключения режимов. Одной из интересных особенностей модели является наличие разъема USB Тйпе-К мощностью до 65 В, который позволяет заряжать смартфон или ноутбук прямо во время поездки.

Премиальные комплектующие

Модель Круссис е-Фулл 12.11 Pro Кс укомплектована самыми передовыми компонентами. В частности, транспортное средство оснащено высококачественной системой подвески с вилкой Фокс Подиум Грип Кс2 Кашима и задним амортизатором Фокс Флоат Кс Ливе Валве Нео Эвол ЛВ. Для тормозной системы были выбраны надежные гидравлические тормоза СРАМ Мавен Ултимате. В отличие от многих современных е-МТБ моделей, этот велосипед имеет одинаковый размер переднего и заднего колес.

Велосипед укомплектован карбоновыми колесами ФСА Градиент и30 и покрышками Максксис. Функцию коробки передач выполняет электронная 12-скоростная трансмиссия СРАМ КсКс Эагле АКсС Т-Тйпе. По данным независимых тестов, вес данного электровелосипеда в размере Л составляет примерно 22,3 килограмма, хотя официальный производитель полные весовые показатели пока не опубликовал.

ЭлектровелосипедCrussisDJI AvinoxВелосипедыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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