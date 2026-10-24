Сколько сегодня стоят смартфоны iPhone 18?

·23·Технологии
Сколько сегодня стоят смартфоны iPhone 18?

Актуальные цены на смартфоны iPhone 18 — 24 октября 2026 года

iPhone ДУО

- 256 GB — 3 999 долларов

- 512 GB — 4 799 долларов

Э-СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro

- 256 GB Силвер — 1 549 долларов

- 256 GB Глакиер — 1 559 долларов

- 256 GB Блак — 1 559 долларов

- 256 GB Бургундй — 1 559 долларов

- 512 GB — 1 819 долларов

- 1 TB — 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Блак — 1 749 долларов

- 256 GB Силвер — 1 749 долларов

- 256 GB Глакиер — 1 749 долларов

- 256 GB Бургундй — 1 799 долларов

- 512 GB Блак — 1 999 долларов

- 512 GB Силвер — 2 019 долларов

- 512 GB Глакиер — 1 999 долларов

- 512 GB Бургундй — 2 099 долларов

- 1 TB — 2 699 долларов

СИМ + Э-СИМ

iPhone 18 Pro

- 256 GB Силвер — 1 549 долларов

- 256 GB Глакиер — 1 579 долларов

- 256 GB Блак — 1 589 долларов

- 256 GB Бургундй — 1 589 долларов

- 512 GB — 1 869 долларов

- 1 TB — 2 799 долларов

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Глакиер — 1 779 долларов

- 256 GB Блак — 1 759 долларов

- 256 GB Силвер — 1 759 долларов

- 256 GB Бургундй — 1 809 долларов

- 512 GB Блак — 2 089 долларов

- 512 GB Силвер — 2 089 долларов

- 512 GB Бургундй — 2 099 долларов

- 512 GB Глакиер — 2 099 долларов

- 1 TB Блак — 2 679 долларов

- 1 TB Бургундй — 2 699 долларов

- 1 TB Глакиер — 2 999 долларов

- 1 TB Силвер — 2 999 долларов

Примечание: цены могут меняться каждый час.

iPhone 18AppleЦены на смартфоны
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxСтали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxВчера 14:01Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 14 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 14 октября14 октября 11:15Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 13 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 13 октября13 октября 12:28Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 9 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 9 октября9 октября 12:56Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro MaxОбъявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max8 октября 11:32Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 7 октябряЦены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 7 октября7 октября 13:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября