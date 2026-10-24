Сколько сегодня стоят смартфоны iPhone 18?
Актуальные цены на смартфоны iPhone 18 — 24 октября 2026 года
iPhone ДУО
- 256 GB — 3 999 долларов
- 512 GB — 4 799 долларов
Э-СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro
- 256 GB Силвер — 1 549 долларов
- 256 GB Глакиер — 1 559 долларов
- 256 GB Блак — 1 559 долларов
- 256 GB Бургундй — 1 559 долларов
- 512 GB — 1 819 долларов
- 1 TB — 2 899 долларов
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Блак — 1 749 долларов
- 256 GB Силвер — 1 749 долларов
- 256 GB Глакиер — 1 749 долларов
- 256 GB Бургундй — 1 799 долларов
- 512 GB Блак — 1 999 долларов
- 512 GB Силвер — 2 019 долларов
- 512 GB Глакиер — 1 999 долларов
- 512 GB Бургундй — 2 099 долларов
- 1 TB — 2 699 долларов
СИМ + Э-СИМ
iPhone 18 Pro
- 256 GB Силвер — 1 549 долларов
- 256 GB Глакиер — 1 579 долларов
- 256 GB Блак — 1 589 долларов
- 256 GB Бургундй — 1 589 долларов
- 512 GB — 1 869 долларов
- 1 TB — 2 799 долларов
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Глакиер — 1 779 долларов
- 256 GB Блак — 1 759 долларов
- 256 GB Силвер — 1 759 долларов
- 256 GB Бургундй — 1 809 долларов
- 512 GB Блак — 2 089 долларов
- 512 GB Силвер — 2 089 долларов
- 512 GB Бургундй — 2 099 долларов
- 512 GB Глакиер — 2 099 долларов
- 1 TB Блак — 2 679 долларов
- 1 TB Бургундй — 2 699 долларов
- 1 TB Глакиер — 2 999 долларов
- 1 TB Силвер — 2 999 долларов
Примечание: цены могут меняться каждый час.
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