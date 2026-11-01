Обновлены цены на iPhone Дуо, 18 Pro и Pro Max

·29·Технологии
Обновлены цены на iPhone Дуо, 18 Pro и Pro Max

По состоянию на 1 ноября 2026 года стали известны новые цены на смартфоны серии iPhone 18. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт. Версия iPhone Дуо с 256 ГБ памяти предлагается за 2899 долларов, а модель с 512 ГБ памяти — за 3299 долларов.

iPhone 18 Pro, Э-СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Силвер: 1529 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1529 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1529 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1529 долларов

• 512 ГБ: 1799 долларов

• 1 ТБ: 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max, Э-СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Блак: 1699 долларов

• 256 ГБ, Силвер: 1719 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1739 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1759 долларов

• 512 ГБ, Блак: 1949 долларов

• 512 ГБ, Силвер: 1979 долларов

• 512 ГБ, Глакиер: 1979 долларов

• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов

• 1 ТБ: 2599 долларов

iPhone 18 Pro, СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Силвер: 1539 долларов

• 256 ГБ, Глакиер: 1589 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1569 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1569 долларов

• 512 ГБ: 1839 долларов

• 1 ТБ: 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max, СИМ + Э-СИМ

• 256 ГБ, Глакиер: 1739 долларов

• 256 ГБ, Блак: 1729 долларов

• 256 ГБ, Силвер: 1729 долларов

• 256 ГБ, Бургундй: 1809 долларов

• 512 ГБ, Блак: 1999 долларов

• 512 ГБ, Силвер: 2029 долларов

• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов

• 512 ГБ, Глакиер: 2049 долларов

• 1 ТБ, Блак: 2649 долларов

• 1 ТБ, Бургундй: 2699 долларов

• 1 ТБ, Глакиер: 2999 долларов

• 1 ТБ, Силвер: 2999 долларов

Приведенные цены актуальны на 1 ноября 2026 года. Согласно данным источника продаж, цены на смартфоны могут меняться ежедневно. В связи с этим перед покупкой необходимо уточнять текущую стоимость выбранной модели.

iPhone 18AppleЦены на смартфоны
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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