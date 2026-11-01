Обновлены цены на iPhone Дуо, 18 Pro и Pro Max
По состоянию на 1 ноября 2026 года стали известны новые цены на смартфоны серии iPhone 18. Стоимость варьируется в зависимости от объема памяти, цвета корпуса и конфигурации СИМ-карт. Версия iPhone Дуо с 256 ГБ памяти предлагается за 2899 долларов, а модель с 512 ГБ памяти — за 3299 долларов.
iPhone 18 Pro, Э-СИМ + Э-СИМ
• 256 ГБ, Силвер: 1529 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1529 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1529 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1529 долларов
• 512 ГБ: 1799 долларов
• 1 ТБ: 2899 долларов
iPhone 18 Pro Max, Э-СИМ + Э-СИМ
• 256 ГБ, Блак: 1699 долларов
• 256 ГБ, Силвер: 1719 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1739 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1759 долларов
• 512 ГБ, Блак: 1949 долларов
• 512 ГБ, Силвер: 1979 долларов
• 512 ГБ, Глакиер: 1979 долларов
• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов
• 1 ТБ: 2599 долларов
iPhone 18 Pro, СИМ + Э-СИМ
• 256 ГБ, Силвер: 1539 долларов
• 256 ГБ, Глакиер: 1589 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1569 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1569 долларов
• 512 ГБ: 1839 долларов
• 1 ТБ: 2799 долларов
iPhone 18 Pro Max, СИМ + Э-СИМ
• 256 ГБ, Глакиер: 1739 долларов
• 256 ГБ, Блак: 1729 долларов
• 256 ГБ, Силвер: 1729 долларов
• 256 ГБ, Бургундй: 1809 долларов
• 512 ГБ, Блак: 1999 долларов
• 512 ГБ, Силвер: 2029 долларов
• 512 ГБ, Бургундй: 1999 долларов
• 512 ГБ, Глакиер: 2049 долларов
• 1 ТБ, Блак: 2649 долларов
• 1 ТБ, Бургундй: 2699 долларов
• 1 ТБ, Глакиер: 2999 долларов
• 1 ТБ, Силвер: 2999 долларов
Приведенные цены актуальны на 1 ноября 2026 года. Согласно данным источника продаж, цены на смартфоны могут меняться ежедневно. В связи с этим перед покупкой необходимо уточнять текущую стоимость выбранной модели.
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