Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 27 ноября
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- По состоянию на 27 ноября 2026 года установлены цены на смартфоны серии iPhone 18, включая модели iPhone DUO, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
- Устройства представлены в версиях eSIM + eSIM и SIM + eSIM, имеющих различные стоимости в зависимости от объема памяти и цвета.
- Цена модели iPhone DUO начинается от 2849 долларов за версию объемом 256 ГБ и достигает 6199 долларов за версию объемом 2 ТБ.
По состоянию на 27 ноября 2026 года цены на смартфоны серии iPhone 18, включая модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, представлены ниже. В списке отдельно указаны версии еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ.
iPhone ДУО
• 256 ГБ: $2849
• 512 ГБ: $3399
• 1 ТБ: $5099
• 2 ТБ: $6199
Версия еСИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер: $1539
• 256 ГБ, Глакиер: $1539
• 256 ГБ, Блак: $1539
• 256 ГБ, Бургундй: $1539
• 512 ГБ: $1799
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Блак: $1729
• 256 ГБ, Силвер: $1719
• 256 ГБ, Глакиер: $1729
• 256 ГБ, Бургундй: $1689
• 512 ГБ, Блак: $1999
• 512 ГБ, Силвер: $2039
• 512 ГБ, Глакиер: $1999
• 512 ГБ, Бургундй: $2029
• 1 ТБ: $2599
Версия СИМ + еСИМ
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Силвер: $1589
• 256 ГБ, Глакиер: $1579
• 256 ГБ, Блак: $1619
• 256 ГБ, Бургундй: $1599
• 512 ГБ: $1879
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Глакиер: $1779
• 256 ГБ, Блак: $1749
• 256 ГБ, Силвер: $1769
• 256 ГБ, Бургундй: $1769
• 512 ГБ, Блак: $2029
• 512 ГБ, Силвер: $2079
• 512 ГБ, Бургундй: $2059
• 512 ГБ, Глакиер: $2019
• 1 ТБ, Блак: $2749
• 1 ТБ, Бургундй: $2749
• 1 ТБ, Глакиер: $2749
• 1 ТБ, Силвер: $2999
Цены могут меняться ежедневно.
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