По состоянию на 27 ноября 2026 года цены на смартфоны серии iPhone 18, включая модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, представлены ниже. В списке отдельно указаны версии еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ.

iPhone ДУО

• 256 ГБ: $2849

• 512 ГБ: $3399

• 1 ТБ: $5099

• 2 ТБ: $6199

Версия еСИМ + еСИМ

iPhone 18 Pro:

• 256 ГБ, Силвер: $1539

• 256 ГБ, Глакиер: $1539

• 256 ГБ, Блак: $1539

• 256 ГБ, Бургундй: $1539

• 512 ГБ: $1799

• 1 ТБ: $2799