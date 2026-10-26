Китайский инженер испытал в воздухе летающий скейтборд в стиле «Зеленого Гоблина» (видео)

Легендарное летающее устройство суперзлодея из знаменитого голливудского фильма «Человек-паук» — Зеленого Гоблина (Грин Гоблин) нашло свое отражение в реальной жизни. 26-летний китайский изобретатель Сунь Синьюй, вдохновленный фантастическими фильмами, создал настоящий летающий скейтборд, перемещающийся по воздуху, и успешно провел его испытания.

Этот проект, привлекший внимание социальных сетей и любителей технологий, за короткое время вызвал большой интерес как инженерное изобретение.

10 двигателей и 300-метровый полет: Как работает устройство?

Путь молодого изобретателя от фантастической идеи до готового прототипа включает в себя ряд интересных аспектов:

Результат двухмесячного труда: Сунь Синьюй потратил всего два месяца на проектирование и сборку этого летающего аппарата, что потребовало сложных инженерных решений;

Мощность 10 электродвигателей: Для обеспечения полета и балансировки в основание доски встроено сразу 10 мощных электродвигателей , которые создают достаточную подъемную силу, чтобы поднять изобретателя в воздух;

Результат первых испытаний: Во время практического полета молодому инженеру удалось преодолеть в воздухе под открытым небом расстояние более 300 метров всего за две минуты.

Главное препятствие: Вопрос безопасности и баланса

Хотя устройство смогло стабильно передвигаться в воздухе, до его массового применения и превращения в повседневное транспортное средство пройдет еще немало времени: