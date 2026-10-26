Китайский инженер испытал в воздухе летающий скейтборд в стиле «Зеленого Гоблина» (видео)
Легендарное летающее устройство суперзлодея из знаменитого голливудского фильма «Человек-паук» — Зеленого Гоблина (Грин Гоблин) нашло свое отражение в реальной жизни. 26-летний китайский изобретатель Сунь Синьюй, вдохновленный фантастическими фильмами, создал настоящий летающий скейтборд, перемещающийся по воздуху, и успешно провел его испытания.
Этот проект, привлекший внимание социальных сетей и любителей технологий, за короткое время вызвал большой интерес как инженерное изобретение.
10 двигателей и 300-метровый полет: Как работает устройство?
Путь молодого изобретателя от фантастической идеи до готового прототипа включает в себя ряд интересных аспектов:
Результат двухмесячного труда: Сунь Синьюй потратил всего два месяца на проектирование и сборку этого летающего аппарата, что потребовало сложных инженерных решений;
Мощность 10 электродвигателей: Для обеспечения полета и балансировки в основание доски встроено сразу 10 мощных электродвигателей, которые создают достаточную подъемную силу, чтобы поднять изобретателя в воздух;
Результат первых испытаний: Во время практического полета молодому инженеру удалось преодолеть в воздухе под открытым небом расстояние более 300 метров всего за две минуты.
Главное препятствие: Вопрос безопасности и баланса
Хотя устройство смогло стабильно передвигаться в воздухе, до его массового применения и превращения в повседневное транспортное средство пройдет еще немало времени:
Проблемы безопасности: По словам автора, на данный момент системы безопасности устройства решены не полностью — необходима дополнительная работа над алгоритмами поддержания баланса в воздухе и аварийной посадки;
Следующий этап: Теперь изобретатель планирует увеличить емкость аккумулятора аппарата, продлить время пребывания в воздухе и интегрировать новые датчики, гарантирующие безопасность полета.
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