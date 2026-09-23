Способен ли искусственный интеллект создавать роботов: новый тест в действии

Ученые из Гарвардского университета и Технологического института представили открытую тестовую систему под названием РЛЭ-Бенч, оценивающую способность агентов искусственного интеллекта выполнять инженерные задачи. Согласно данным иксбт.ком, эта платформа предназначена для проверки потенциала современных нейросетей не только в изучении алгоритмов управления, но и в проектировании целых робототехнических систем, что является важным шагом в развитии отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В то время как многие существующие тесты в основном ориентированы на обучение готовых алгоритмов управления, РЛЭ-Бенч охватывает полный цикл. В нем комплексно проверяются программное обеспечение, обработка данных с датчиков, а также проектирование аппаратных компонентов и интерфейсов.

Сложные задачи по четырем основным направлениям

Новый набор тестов включает в себя 48 задач по 4 основным направлениям. От агента AI требуется глубокое понимание того, как программный код взаимодействует с датчиками, двигателями и механическими узлами. Кроме того, он должен разрабатывать алгоритмы восприятия, анализировать показания датчиков и в будущем самостоятельно проектировать элементы роботов.

Все задачи выполняются в специальной среде симуляции. Агент AI самостоятельно пишет код, запускает решение, проводит глубокий анализ результата и при необходимости вносит коррективы. При этом задачи составлены с учетом реальных инженерных ограничений — веса, крутящего момента, баланса и геометрии конструкции.

Реальные инженерные ограничения и процесс тестирования

На практике процесс проектирования сопряжен с серьезными трудностями. Например, в одном из заданий AI должен спроектировать подвижную платформу, способную удерживать несколько манипуляторов для сбора предметов с полок разной высоты. Хотя в цифровой среде конструкция может выглядеть идеальной, в реальной жизни она может оказаться неустойчивой и перевернуться.

По этой причине исследователи под руководством профессора Гарварда На Ли и доцента Технологического института Бо Дая оценивают эту версию как первый шаг. В будущем планируется расширение набора РЛЭ-Бенч 2.0 на основе реальных инженерных задач робототехников.

Специалисты отмечают, что новый тест оценивает не качество работы готовых роботов, а именно инженерное мышление искусственного интеллекта. Поэтому его нельзя напрямую сравнивать с соревнованиями физических машин, такими как «Всемирные игры гуманоидных роботов» в Китае: в первом случае проверяются интеллектуальные способности AI, а во втором — работа готовой техники в физических условиях.