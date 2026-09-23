Способен ли искусственный интеллект создавать роботов: новый тест в действии

·28·Технологии
Способен ли искусственный интеллект создавать роботов: новый тест в действии

Ученые из Гарвардского университета и Технологического института представили открытую тестовую систему под названием РЛЭ-Бенч, оценивающую способность агентов искусственного интеллекта выполнять инженерные задачи. Согласно данным иксбт.ком, эта платформа предназначена для проверки потенциала современных нейросетей не только в изучении алгоритмов управления, но и в проектировании целых робототехнических систем, что является важным шагом в развитии отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В то время как многие существующие тесты в основном ориентированы на обучение готовых алгоритмов управления, РЛЭ-Бенч охватывает полный цикл. В нем комплексно проверяются программное обеспечение, обработка данных с датчиков, а также проектирование аппаратных компонентов и интерфейсов.

Сложные задачи по четырем основным направлениям

Новый набор тестов включает в себя 48 задач по 4 основным направлениям. От агента AI требуется глубокое понимание того, как программный код взаимодействует с датчиками, двигателями и механическими узлами. Кроме того, он должен разрабатывать алгоритмы восприятия, анализировать показания датчиков и в будущем самостоятельно проектировать элементы роботов.

Все задачи выполняются в специальной среде симуляции. Агент AI самостоятельно пишет код, запускает решение, проводит глубокий анализ результата и при необходимости вносит коррективы. При этом задачи составлены с учетом реальных инженерных ограничений — веса, крутящего момента, баланса и геометрии конструкции.

Реальные инженерные ограничения и процесс тестирования

На практике процесс проектирования сопряжен с серьезными трудностями. Например, в одном из заданий AI должен спроектировать подвижную платформу, способную удерживать несколько манипуляторов для сбора предметов с полок разной высоты. Хотя в цифровой среде конструкция может выглядеть идеальной, в реальной жизни она может оказаться неустойчивой и перевернуться.

По этой причине исследователи под руководством профессора Гарварда На Ли и доцента Технологического института Бо Дая оценивают эту версию как первый шаг. В будущем планируется расширение набора РЛЭ-Бенч 2.0 на основе реальных инженерных задач робототехников.

Специалисты отмечают, что новый тест оценивает не качество работы готовых роботов, а именно инженерное мышление искусственного интеллекта. Поэтому его нельзя напрямую сравнивать с соревнованиями физических машин, такими как «Всемирные игры гуманоидных роботов» в Китае: в первом случае проверяются интеллектуальные способности AI, а во втором — работа готовой техники в физических условиях.

Искусственный интеллектРобототехникаИнженерияГарвардский университетТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Qualcomm представила чипы Snapdragon 8 Элите Ген 6 по 2-нм техпроцессуQualcomm представила чипы Snapdragon 8 Элите Ген 6 по 2-нм техпроцессуСегодня, 02:57Представлен сверхмощный Дурабук З14И-ДКс3 с тремя экранами и весом 10 кгПредставлен сверхмощный Дурабук З14И-ДКс3 с тремя экранами и весом 10 кгСегодня, 01:51Qualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллектQualcomm представила новые чипы и процессоры с упором на искусственный интеллектСегодня, 01:25Сокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескоповСокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескоповСегодня, 01:24Роскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аРоскосмос не планирует отказываться от ракеты Союз-2.1аСегодня, 00:54США предложили Индии участие в проекте лунной базыСША предложили Индии участие в проекте лунной базыСегодня, 00:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra