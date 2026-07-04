Тепло от AMD Треадриппер привело в движение двигатель Стирлинга КсИКс века

Современные высокопроизводительные процессоры известны не только способностью выполнять сложные вычисления, но и тем, что выделяют значительное количество тепловой энергии. Бывший инженер Microsoft и один из разработчиков системы Windows Дэйв Пламмер (Даве В. Плуммер) решил использовать это тепло для неожиданной цели. С помощью тепла, выделяемого системой на базе 32-ядерного процессора AMD Треадриппер 3970Кс, он запустил двигатель Стирлинга, изобретённый в КсИКс веке. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В ходе эксперимента миниатюрный двигатель Стирлинга был установлен на чипсетной части системной платы. Это устройство способно преобразовывать тепло, выделяемое при работе компьютера, в механическую энергию. По мере нагрева системы устройство поглощает тепловую энергию, приводит в движение поршень и начинает вращать маховик. Этот процесс продемонстрировал своеобразное сочетание современных технологий и двухвековой инженерной идеи.

Двигатель Стирлинга: история и современность

Двигатель Стирлинга был впервые запатентован в 1816 году и относится к классу двигателей внешнего сгорания. Сегодня эта технология применяется в некоторых энергетических и промышленных устройствах, однако в повседневной жизни чаще служит учебным пособием для демонстрации физических процессов. В опубликованном Пламмером видео видно, как он сначала раскручивает маховик рукой, после чего двигатель продолжает вращаться самостоятельно исключительно за счёт тепла, исходящего от компьютера.

По данным иксбт.ком, подобные миниатюрные модели двигателей можно приобрести на торговых платформах, таких как Amazon, примерно за 40 долларов. Они настолько чувствительны, что могут работать даже от температуры чашки горячего кофе или ладони человека. Мощные процессоры, такие как AMD Треадриппер, служат для подобных устройств достаточным и стабильным источником тепла.

Инженерный эксперимент и практическая значимость

Следует отметить, что данный эксперимент был проведён не как новый метод охлаждения компьютера, а скорее как увлекательная научная демонстрация. Дэйв Пламмер не привёл точных цифр о том, насколько снизилась температура процессора или как это устройство повлияло на производительность системы. Тем не менее, данный случай привлекает внимание к вопросу утилизации избыточной энергии, выделяемой компьютерной техникой.

В настоящее время существуют различные проекты по направлению тепла, выделяемого центрами обработки данных и мощными серверами, на обогрев зданий или нагрев воды. Эксперимент Пламмера же продемонстрировал простейшую и наглядную форму преобразования тепловой энергии в механическое движение. Подобные подходы в будущем могут послужить стимулом для новых идей по повышению энергоэффективности электронных устройств.