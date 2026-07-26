NASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентство

·47·Технологии
NASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентство

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за последний год столкнулось с беспрецедентной нехваткой кадров. Согласно новому отчету Счетной палаты США (ГАО), около 22% сотрудников агентства уволились досрочно по причине выхода на пенсию и по другим обстоятельствам. Эта ситуация напрямую негативно влияет на 25 из 36 крупных проектов по исследованию космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, текущий штат сотрудников недостаточен для выполнения масштабных задач, поставленных перед NASA. Среди наиболее пострадавших проектов — пилотируемый космический корабль Орион и сверхтяжелая ракета Спаке Лаунч Сйстем (СЛС). Проект Орион потерял 10% своего персонала, а программа СЛС — около 20% специалистов. Это усиливает опасения по поводу будущего лунной миссии Artemis.

Тяжелая ситуация в центре имени Годдарда

Наиболее плачевная ситуация с оттоком кадров наблюдалась в Центре космических полетов имени Годдарда — здесь уволились 34% сотрудников. В результате миссия ДАВИНКИ по изучению Венеры лишилась своих ключевых специалистов. В настоящее время часть подготовительных работ по этой миссии пересматривается.

Пока кадровый вопрос серьезно не повлиял на финальные сроки реализации проектов. По данным ГАО, сдвиг сроков всего на один месяц зафиксирован только в двух проектах, а миссия ИМАП и вовсе стартовала на три месяца раньше плана. Тем не менее, финансовые расходы стремительно растут: перерасход средств по крупным программам достиг 478,2 миллиона долларов. Основная часть этой суммы приходится именно на проекты СЛС Block 1Б и Орион.

Будущие риски и новая стратегия

В кадровом управлении NASA признали нехватку специалистов в области аэрокосмической, механической, электротехнической и компьютерной инженерии, а также информационных технологий и кибербезопасности. Например, из-за дефицита кадров миссия Псйче не была запущена вовремя, что повлекло за собой дополнительные расходы в размере 132 миллионов долларов.

Для исправления ситуации агентство планирует принять ряд мер. В частности, предусмотрен перевод сотрудников подрядных организаций в постоянный штат и запуск программы NASA Форке для временного привлечения технических специалистов. Однако окончательная кадровая стратегия еще не утверждена.

Реализация этих планов во многом зависит от бюджета на 2027 год, который обсуждается в Конгрессе США. Если вопрос финансирования не решится положительно, космическое агентство может столкнуться с серьезными препятствиями не только при запуске новых проектов, но и при завершении уже существующих.

NASAКосмосТехнологииСШАИнженерия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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