Новый робот собрал кубик Рубика менее чем за 10 секунд
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Новая Зеландия: четверо студентов-инженеров добились необычного результата. Они разработали робота, способного собрать кубик Рубика размером 4×4×4 всего за 9,806 секунды.
Устройство предназначено для выполнения сложных комбинаций гораздо быстрее человека. Такой результат робота продемонстрировал инженерное мастерство и эффективность технических решений создавших его студентов.
Однако на данный момент этот результат официально не зарегистрирован как рекорд. Тем не менее, проект стал одним из интересных достижений в области технологий и робототехники.
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