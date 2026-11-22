Новая Зеландия: четверо студентов-инженеров добились необычного результата. Они разработали робота, способного собрать кубик Рубика размером 4×4×4 всего за 9,806 секунды.

Устройство предназначено для выполнения сложных комбинаций гораздо быстрее человека. Такой результат робота продемонстрировал инженерное мастерство и эффективность технических решений создавших его студентов.

Однако на данный момент этот результат официально не зарегистрирован как рекорд. Тем не менее, проект стал одним из интересных достижений в области технологий и робототехники.