4 июня в Ташкенте ожидается дождь
4 июня погода в ряде регионов Узбекистана станет неустойчивой. Синоптики предупреждают о возможных кратковременных дождях и грозах в некоторых областях.
По данным «Узгидромета», во второй половине дня в Ташкенте вероятны кратковременные осадки. Также в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 19–21 градус, днем — 31–33 градуса.
В некоторых районах Ташкентской области также возможны дождь и молнии. В Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях сохранится преимущественно сухая погода.
В областях Ферганской долины в вечерние часы местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Днем температура поднимется до 28–33 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет сухо, днем температура может подняться до 38 градусов. В Бухарской, Навоийской областях, Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков также не ожидается.
Ветер преимущественно восточный. В отдельных регионах его скорость может усилиться до 13–18 м/с, возможны пыльные бури.
В предгорных и горных районах республики обстановка может быть сложнее. Местами возможны дожди, грозы и риск селей.
Специалисты прогнозируют небольшое понижение температуры по республике 2–5 июня. При этом из-за осадков в горных и предгорных районах сохраняется опасность селей.
Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность с учетом изменений погоды.
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