4 июня в Ташкенте ожидается дождь

4 июня погода в ряде регионов Узбекистана станет неустойчивой. Синоптики предупреждают о возможных кратковременных дождях и грозах в некоторых областях.

По данным «Узгидромета», во второй половине дня в Ташкенте вероятны кратковременные осадки. Также в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 19–21 градус, днем — 31–33 градуса.

В некоторых районах Ташкентской области также возможны дождь и молнии. В Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях сохранится преимущественно сухая погода.

В областях Ферганской долины в вечерние часы местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Днем температура поднимется до 28–33 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет сухо, днем температура может подняться до 38 градусов. В Бухарской, Навоийской областях, Республике Каракалпакстан и Хорезмской области осадков также не ожидается.

Ветер преимущественно восточный. В отдельных регионах его скорость может усилиться до 13–18 м/с, возможны пыльные бури.

В предгорных и горных районах республики обстановка может быть сложнее. Местами возможны дожди, грозы и риск селей.

Специалисты прогнозируют небольшое понижение температуры по республике 2–5 июня. При этом из-за осадков в горных и предгорных районах сохраняется опасность селей.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность с учетом изменений погоды.