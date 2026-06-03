Узбекистан резко увеличил импорт бензина

В январе—апреле 2026 года объем импорта бензина в Узбекистан увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Таможенный комитет.

За четыре месяца в страну было ввезено 568,7 тыс. тонн бензина на сумму 327,1 млн долларов. При этом средняя цена за тонну составила 575 долларов. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было импортировано 280,7 тыс. тонн бензина на сумму 163,6 млн долларов.

Согласно анализу Комитета по статистике, объем производства бензина в стране также продолжает расти. В частности, в январе—апреле было произведено 417,5 тыс. тонн бензина, что на 27,5 тыс. тонн (7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для справки: с сентября 2025 года в Узбекистане прекращено производство бензина марки Аи-80 и его реализация через биржевые торги. «Узбекнефтегаз» объявил о поэтапном переходе на производство высокооктанового бензина (Аи-92).