В Ташкенте отключат газ в отдельных районах Шайхантахура и Юнусабада

4 июня в Шайхантахурском и Юнусабадском районах Ташкента будет временно приостановлено снабжение природным газом. Причиной станут плановые ремонтные работы.

Сообщается, что подача газа будет прекращена с 10:00 до 17:00. В этот период жители и потребители махалли «Лабзак» в Шайхантахурском районе и махалли «Матонат» в Юнусабадском районе будут временно лишены природного газа.

Ответственные лица сообщили, что газоснабжение будет восстановлено по завершении технических мероприятий. Население просят соблюдать меры предосторожности в указанный период, не оставлять газовое оборудование без присмотра и учитывать возможные неудобства, связанные с плановыми работами.