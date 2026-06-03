Численность трудоспособного населения в стране

·54·Узбекистан
Численность трудоспособного населения в стране

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 1 января 2026 года постоянное население Узбекистана составило 38,2 млн человек.

Из них численность населения трудоспособного возраста достигла 21,3 млн человек. Это составляет 55,8% от общей численности населения.

Численность лиц моложе трудоспособного возраста составила 12,3 млн человек, или 32,1% от общего населения.

Численность граждан старше трудоспособного возраста составила 4,6 млн человек, или 12,1% населения. Эти цифры свидетельствуют о высокой доле населения, способного участвовать в рынке труда страны.

УзбекистанАгентство статистики
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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