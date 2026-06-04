Ян Диоманде может отклонить предложение Ливерпуля и перейти в другой топ-клуб

·249·Спорт
Ян Диоманде может отклонить предложение Ливерпуля и перейти в другой топ-клуб
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Летние трансферные планы Ливерпуля получили серьезный удар. Главная цель клуба Ян Диоманде открыто заявил о своей симпатии к ПСЖ. Ожидалось, что звезда РБ Лейпциг займет место Мохамеда Салаха, но его последние слова показывают, что сердце игрока стремится на Парк де Пренс. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

19-летний вингер, несмотря на интерес клубов английской Премьер-лиги, предпочитает вернуться во Францию по семейным обстоятельствам. «Мое будущее? У меня есть команда, которая этим занимается. Я стараюсь полностью сосредоточиться на игре. С детства болею за ПСЖ, кажется, мой отец тоже был поклонником этого клуба. Пока не думаю о будущем, все мое внимание сосредоточено на чемпионате мира», — сказал Диоманде.

Эта ситуация стала большой потерей для мерсисайдского клуба, так как они рассматривали талантливого футболиста как долгосрочную замену Мохамеду Салаху. Диоманде проявил себя в сезоне 2025/26 Бундеслиги, приняв участие в 20 голах в 33 матчах. В частности, его 118 успешных дриблингов сделали его одним из самых опасных нападающих Европы.

Проблемы руководства Ливерпуля не ограничиваются только Диоманде. Основной защитник команды Ибраима Конате близок к переходу в мадридский Реал в статусе свободного агента. В то время как уход Мохамеда Салаха и опытного защитника Эндрю Робертсона уже подтвержден, срыв трансфера Яна Диоманде может стать тяжелым ударом для клуба.

ЛиверпульПСЖТрансферыЯн ДиомандеРеал Мадрид
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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