Реал Мадрид намерен полностью обновить линию обороны: новые конкуренты для Рюдигера

·197·Спорт
Реал Мадрид намерен полностью обновить линию обороны: новые конкуренты для Рюдигера
Аудиоверсия

Реал Мадрид активно работает над усилением состава перед новым сезоном. Испанский гранд планирует серьезные реформы, особенно в линии обороны. По данным радиостанции Онда Керо, «Королевский клуб» включился в борьбу за защитника Манчестер Сити Йошко Гвардиола. Сообщается, что президент Флорентино Перес и ожидаемый наставник Жозе Моуринью хотят видеть хорватского центрального защитника в своей команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В преддверии президентских выборов Флорентино Перес пообещал не только возвращение Моуринью, но и трансфер защитника Ливерпуля Ибраимы Конате. По имеющимся данным, Конате может присоединиться к мадридскому клубу в статусе свободного агента. Из-за проблем в обороне, в частности травмы Ферлана Менди и ожидаемого ухода Давида Алабы, способность Гвардиола играть на левом фланге считается крайне важной для клуба.

Также в сфере интересов Реал Мадрида находится игрок Арсенала Риккардо Калафиори. По информации трансферного эксперта Фабрицио Романо, мадридцы уже связались по поводу итальянского защитника. Калафиори может покинуть команду из-за недостатка игровой практики под руководством Микеля Артеты. В частности, он просидел все 120 минут финала Лиги чемпионов на скамейке запасных.

Ожидаются изменения и на правом фланге обороны. Легенда клуба Дани Карвахаль близок к уходу, а Трент Александер-Арнольд не показывает ожидаемого уровня игры. В связи с этим Реал Мадрид обратил внимание на защитника Интера Дензела Дюмфриса. По данным Романо, «Бланкос» планируют выкупить игрока, заплатив прописанные в контракте отступные в размере 20 миллионов евро.

Реал МадридТрансферыМанчестер СитиАрсеналЛига чемпионов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дидье Дешам высказался после поражения от Кот-д’ИвуараСегодня, 05:20Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евроСегодня, 05:19Сборная Испании сыграла вничью с Ираком в неожиданном матчеСегодня, 05:04Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для ИбрагимовичаСегодня, 04:33Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону ИбрагимовичуСегодня, 04:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»