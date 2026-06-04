Реал Мадрид намерен полностью обновить линию обороны: новые конкуренты для Рюдигера

Реал Мадрид активно работает над усилением состава перед новым сезоном. Испанский гранд планирует серьезные реформы, особенно в линии обороны. По данным радиостанции Онда Керо, «Королевский клуб» включился в борьбу за защитника Манчестер Сити Йошко Гвардиола. Сообщается, что президент Флорентино Перес и ожидаемый наставник Жозе Моуринью хотят видеть хорватского центрального защитника в своей команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В преддверии президентских выборов Флорентино Перес пообещал не только возвращение Моуринью, но и трансфер защитника Ливерпуля Ибраимы Конате. По имеющимся данным, Конате может присоединиться к мадридскому клубу в статусе свободного агента. Из-за проблем в обороне, в частности травмы Ферлана Менди и ожидаемого ухода Давида Алабы, способность Гвардиола играть на левом фланге считается крайне важной для клуба.

Также в сфере интересов Реал Мадрида находится игрок Арсенала Риккардо Калафиори. По информации трансферного эксперта Фабрицио Романо, мадридцы уже связались по поводу итальянского защитника. Калафиори может покинуть команду из-за недостатка игровой практики под руководством Микеля Артеты. В частности, он просидел все 120 минут финала Лиги чемпионов на скамейке запасных.

Ожидаются изменения и на правом фланге обороны. Легенда клуба Дани Карвахаль близок к уходу, а Трент Александер-Арнольд не показывает ожидаемого уровня игры. В связи с этим Реал Мадрид обратил внимание на защитника Интера Дензела Дюмфриса. По данным Романо, «Бланкос» планируют выкупить игрока, заплатив прописанные в контракте отступные в размере 20 миллионов евро.