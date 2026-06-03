В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец

·197·Узбекистан
В Сурхандарье родился и прооперирован четырехногий младенец

Четырехногий младенец, родившийся в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, был прооперирован в Самаркандском областном многопрофильном детском медицинском центре. Об этом «Дарё» сообщил руководитель Управления здравоохранения Самаркандской области.

По данным специалистов, ребенок родился с сиамским близнецом, вторая часть которого сформировалась не полностью. У недоразвитого эмбриона сформировалась только нижняя часть тела.

Младенец родился 28 апреля в Шерабаде и на следующий день был доставлен в Самарканд. У него были обнаружены дополнительные ноги и половые органы, а заднепроходное отверстие отсутствовало.

Сначала была проведена необходимая операция для спасения его жизни. 13 мая в ходе второй операции лишние ноги были удалены.

В настоящее время мочевой пузырь разделен на две части. Врачи планируют проведение дополнительных операций в будущем.

Специалисты отмечают, что выживаемость младенцев, рожденных с такой патологией, крайне низка, однако принимаются все меры для спасения его жизни.

Выяснилось, что мать проходила скрининг во время беременности, но порок развития не был выявлен. Медицинские чиновники признали наличие халатности при обследовании.

В настоящее время состояние младенца удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

СурхандарьяШерабадСамаркандДарё
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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