Россия намерена ввести ограничения на продукцию из Узбекистана

·86·Узбекистан
Россия намерена ввести ограничения на продукцию из Узбекистана

Россия объявила о приостановке экспорта плодоовощной продукции из ряда компаний Узбекистана с 30 мая. Однако «Россельхознадзор» вскоре удалил это сообщение со своего официального сайта. Об этом сообщило издание «РБК».

Ранее ведомство заявило, что ряд узбекских предприятий допускает наибольшее количество нарушений фитосанитарных правил, и объявило о введении ограничений на их продукцию с 30 мая.

Решение было обосновано необходимостью обеспечения фитосанитарной безопасности в России и несоответствиями при поставках подкарантинной продукции. Но впоследствии «Россельхознадзор» отменил данное решение и удалил сообщение с сайта.

Вместе с тем российская сторона сообщила о продолжении технических переговоров по разработке механизма безопасных и бесперебойных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана.

Для справки: Россия с 30 мая также ввела ограничения на ряд плодоовощной продукции из Армении. Позже в этот список были добавлены картофель, баклажаны, яблоки, груши, айва и сухофрукты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экспортерам будут оказаны меры государственной поддержки и помощь в поиске новых рынков сбыта.

Правительство России в последнее время критически относится к сближению Армении с западными странами и Европейским союзом.

РоссияУзбекистанРоссельхознадзорАрменияНикол ПашинянЕвропейский союзРБК
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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