Налоговая система Узбекистана будет полностью цифровизирована к 2030 году

·19·Узбекистан
Налоговая система Узбекистана будет полностью цифровизирована к 2030 году

В нашей стране сделан революционный шаг по созданию благоприятной деловой среды для субъектов предпринимательства, устранению излишней бюрократии и бумажной волокиты в отрасли, а также выведению отношений между государством и бизнесом на новый этап. В соответствии с новым историческим указом, подписанным главой государства, система налогового администрирования в нашей стране вступает в период масштабной цифровой трансформации.

Главная цель этой масштабной реформы — полная автоматизация всех процессов между бизнесом и налоговыми органами с использованием самых передовых цифровых технологий и возможностей искусственного интеллекта (ИИ), а также исключение человеческого фактора.

Основные этапы реформ и важные даты

Согласно новому указу, ряд льгот и системных изменений, кардинально упрощающих налоговую систему, будет внедрен в строго определенные сроки. С этими важными этапами вы можете ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

Сроки и даты

Внедряемые льготы и системные новшества

Преимущества реформы для предпринимателей

С 1 июля 2026 года

Полностью отменяется обязанность подачи уточненных отчетов при возникновении расхождений с налоговыми органами.

Предотвращается излишняя бумажная волокита и потеря времени.

С 1 июля 2026 года

Для компаний, относящихся к группе среднего риска, вместо проведения проверок внедряется система «месячный срок для предупреждения и исправления».

Предприниматель получает возможность исправить ошибку без штрафа, мирным путем.

С 1 августа 2026 года

В целях объективной оценки деятельности налоговых органов внедряется специальный «индекс клиентоориентированности».

Осуществляется контроль за отношением налоговиков к предпринимателям и качеством обслуживания.

С 2027 года

Отчеты и соответствующие льготы по ряду обязательных платежей (например, земельному налогу) будут автоматически формироваться искусственным интеллектом.

Расчеты будут проводиться прозрачно без вмешательства человеческого фактора.

С 1 января 2027 года

Для налогоплательщиков с низким уровнем риска, то есть добросовестных плательщиков, срок возврата налога на добавленную стоимость (НДС) автоматически сокращается до 3 дней .

Оборотные средства бизнеса своевременно возвращаются в оборот.

Главная цель: завоевание высоких позиций в мировом рейтинге

Начатая государством цифровая революция — это не просто техническое обновление, а стремление к достижению крупных экономических вершин. В частности, в результате полного запуска этой системы планируется довести уровень добровольной уплаты налогов в стране до 98 процентов .

Кроме того, эти реформы являются неотъемлемой частью стратегической цели по выводу Узбекистана на международную арену, в частности, на первое место в мире в престижном рейтинге Всемирного банка Бусинесс Реадй (Готовность к ведению бизнеса).

Комментарий Замин: Признаться, на протяжении многих лет налоговая система была одной из самых болезненных и тревожных сфер для предпринимателей. Внедряемые новым указом нашего Президента системы «месячный срок для предупреждения и исправления» и возврата НДС за 3 дня стали настоящим подарком для представителей бизнеса. Полная автоматизация налоговой системы с помощью искусственного интеллекта полностью положит конец случаям коррупции и вымогательства. Это, несомненно, послужит дальнейшему процветанию нашей экономики и резкому увеличению притока иностранных инвесторов в нашу страну!

Следите за самыми последними цифровыми реформами в экономике нашей страны, льготами для предпринимателей и самыми актуальными, достоверными новостями о налоговой системе всегда вместе с нами на страницах Замин!

Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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