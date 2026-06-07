Популярный Кукольный театр в Ташкенте принял первых зрителей после реконструкции

В апреле Саида Мирзиёева посетила Узбекский национальный кукольный театр, где обсудила необходимость реставрации здания. Вскоре завершился первый этап реконструкции, и театр вновь открыл свои двери для зрителей в обновленном облике.

Саида Мирзиёева вместе с детьми посетила театр и посмотрела один из первых спектаклей, представленных на обновленной сцене.

В театре восстановлены в первоначальном виде напоминающий о детстве «Городок сказок», исторические чугунные двери, композиция музыкантов, играющих на карнаях, а также мозаики. При этом здание было оснащено современными техническими возможностями.

Ожидается, что обновленный театр вновь станет местом сказок, впечатлений и незабываемых воспоминаний для тысяч детей.