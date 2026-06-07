Задержанная в Турции женщина возвращена в Узбекистан, возбуждены уголовные дела

Еще одно лицо, причастное к преступлениям, связанным с торговлей людьми и мошенничеством, было задержано за рубежом. Об этом сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Согласно имеющимся данным, женщина совершила мошенническое преступление в Узбекистане и находилась в розыске почти 6 лет. В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно правоохранительными органами двух государств, она была выявлена и задержана на территории Турции, после чего экстрадирована в Узбекистан.

Установлено, что данное лицо входило в доверие к гражданам, обещая трудоустройство в зарубежных странах. Осуществляя деятельность без лицензии, она обещала высокооплачиваемую работу в США и странах Европы, путем обмана присвоила крупные суммы денег у множества граждан.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество).

Также сообщается о задержании и возвращении на родину еще одного лица, находившегося в розыске по обвинению в преступлении, связанном с торговлей людьми.

По словам ответственных лиц, в рамках сотрудничества между Узбекистаном и Турцией последовательно продолжается работа по выявлению, задержанию и привлечению к ответственности лиц, находящихся в розыске.