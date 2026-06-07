В Турции задержаны две гражданки Узбекистана, находившиеся в розыске

Фото: Генеральное консульство в Стамбуле

Правоохранительные органы нашей страны последовательно принимают меры по борьбе с преступностью, обеспечению верховенства закона и передаче правосудию правонарушителей, скрывающихся за рубежом. Очередное важное оперативное мероприятие, демонстрирующее невозможность избежать справедливости даже за пределами государственных границ, успешно завершено в Стамбуле. Согласно официальной информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, две наши соотечественницы, долгое время находившиеся в розыске, были задержаны в сотрудничестве с правоохранительными органами Турции и благополучно депортированы на родину.

«Предприимчивая» женщина, обманывавшая обещаниями США и Европы

Одна из задержанных женщин в течение 6 лет скрывалась от справедливого суда, скитаясь за границей. В результате оперативных следственных действий ее преступления были раскрыты:

Ложные обещания: Она не имела никаких законных лицензий или разрешений на трудоустройство граждан за рубежом. Тем не менее, войдя в доверие к людям, она обещала устроить их на высокооплачиваемую работу в развитых странах Европы и Соединенных Штатах Америки.

Мошенничество: Используя доверчивость и мечты людей, она обманным путем завладела их денежными средствами в особо крупных размерах. Полученные деньги были потрачены на личные нужды и интересы.

В настоящее время в отношении данной женщины возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия.

Лицо, занимавшееся торговлей людьми, также не останется безнаказанным

В ходе той же оперативной операции правоохранителям удалось задержать вторую женщину, находившуюся в розыске по другому серьезному уголовному делу. Выяснилось, что данная гражданка обвинялась по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса — статья 135 (торговля людьми) и долгое время находилась в розыске. Она также была срочно возвращена в Узбекистан под специальным конвоем.

Сотрудничество между правоохранительными органами Узбекистана и Турции на этом не заканчивается. По словам генерального консула, в настоящее время последовательно продолжаются широкомасштабные процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения, задержанию и экстрадиции на родину еще нескольких лиц, совершивших преступления и скрывающихся за границей.

Комментарий «Замин»: «Вор не останется незамеченным», — гласит народная мудрость. Тот, кто думал, что сможет, обобрав своих соотечественников, заработанных честным трудом денег, скрыться за границей и жить в свое удовольствие, глубоко ошибается. Справедливость восторжествовала, даже спустя 6 лет. Особенно важно, чтобы каждый наш гражданин был бдителен и не попадался на уловки лжецов, обещающих работу в США и Европе. Такое сотрудничество правоохранительных органов двух стран является ярким примером непримиримой борьбы с преступностью. Пусть в нашей стране будет мир, а законы неукоснительно соблюдаются!

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