Самый глубокий бассейн в мире: под водой скрыт целый город

·281·Мир
Самый глубокий бассейн в мире: под водой скрыт целый город

Дип Диве Дубаи, расположенный в Дубае, признан самым глубоким искусственным бассейном в мире. Его глубина составляет 60,02 метра, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Бассейн был официально открыт 28 июля 2021 года и заполнен 14 миллионами литров чистой воды. Этот объем примерно равен шести олимпийским бассейнам.

Одной из самых интересных особенностей Дип Диве Дубаи является его внутренний дизайн. Он создан в теме «затонувшего города», где под водой размещены комнаты, автомобили, мотоциклы и различные объекты. Это позволяет посетителям почувствовать себя так, будто они плывут по таинственному городу.

Здесь созданы все условия как для профессиональных дайверов, так и для новичков. Гости могут заниматься различными подводными видами спорта, такими как скуба-дайвинг и фридайвинг.

Это уникальное сооружение не только является рекордсменом, но и вызывает большой интерес во всем мире как прекрасный пример современной инженерии и дизайна.

ДубайDeep Dive DubaiГиннесс
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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