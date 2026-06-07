Правительство США может стать совладельцем компании OpenAI

Компания OpenAI и администрация президента США Дональда Трампа продолжают переговоры об участии государства в капитале гиганта искусственного интеллекта. По данным КНБК, обсуждение этой идеи длится уже более года. Источники утверждают, что глава OpenAI Сэм Альтман впервые предложил эту концепцию Белому дому в 2025 году. На этой неделе тема снова поднялась на встречах Альтмана с законодателями США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно рассматриваемому варианту, OpenAI может передать государству часть своей доли для формирования специального инвестиционного фонда, подобного суверенному фонду. В политических предложениях, опубликованных компанией весной, предполагалось, что этот фонд будет инвестировать в долгосрочные активы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, а граждане США смогут воспользоваться экономическим ростом в этой сфере.

Один из обсуждаемых сценариев предполагает распределение части доходов фонда среди населения. Пока окончательные параметры сделки, включая то, какую долю передаст OpenAI и на каких условиях государство присоединится к проекту, не определены. Президент Дональд Трамп косвенно подтвердил факт этих переговоров, заявив, что рассматриваются различные варианты, при которых американцы могут стать своеобразными партнерами в развитии технологий.

Интерес Белого дома к таким инициативам связан с политикой поддержки стратегических технологических отраслей. Ранее администрация США предпринимала шаги по обеспечению государственного участия в проектах в области полупроводников и квантовых технологий. В настоящее время OpenAI является одной из самых дорогих частных компаний в мире, ее стоимость оценивается более чем в 850 миллиардов долларов. Компания также рассматривает возможности выхода на биржу (IPO) в ближайшем будущем.