Правительство США может стать совладельцем компании OpenAI

·44·Технологии
Правительство США может стать совладельцем компании OpenAI

Компания OpenAI и администрация президента США Дональда Трампа продолжают переговоры об участии государства в капитале гиганта искусственного интеллекта. По данным КНБК, обсуждение этой идеи длится уже более года. Источники утверждают, что глава OpenAI Сэм Альтман впервые предложил эту концепцию Белому дому в 2025 году. На этой неделе тема снова поднялась на встречах Альтмана с законодателями США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно рассматриваемому варианту, OpenAI может передать государству часть своей доли для формирования специального инвестиционного фонда, подобного суверенному фонду. В политических предложениях, опубликованных компанией весной, предполагалось, что этот фонд будет инвестировать в долгосрочные активы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, а граждане США смогут воспользоваться экономическим ростом в этой сфере.

Один из обсуждаемых сценариев предполагает распределение части доходов фонда среди населения. Пока окончательные параметры сделки, включая то, какую долю передаст OpenAI и на каких условиях государство присоединится к проекту, не определены. Президент Дональд Трамп косвенно подтвердил факт этих переговоров, заявив, что рассматриваются различные варианты, при которых американцы могут стать своеобразными партнерами в развитии технологий.

Интерес Белого дома к таким инициативам связан с политикой поддержки стратегических технологических отраслей. Ранее администрация США предпринимала шаги по обеспечению государственного участия в проектах в области полупроводников и квантовых технологий. В настоящее время OpenAI является одной из самых дорогих частных компаний в мире, ее стоимость оценивается более чем в 850 миллиардов долларов. Компания также рассматривает возможности выхода на биржу (IPO) в ближайшем будущем.

OpenAIСШАДональд ТрампИскусственный ИнтеллектСэм Альтман
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Notion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбояNotion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбояСегодня, 17:51Сверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСверхпроводящий двигатель для самолетов прошел первые испытанияСегодня, 17:21Один из спутников «Рассвет» сошел с орбитыОдин из спутников «Рассвет» сошел с орбитыСегодня, 16:59В-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеВ-Колор представила новые модули ДДР5: до 2 ТБ памяти в одном комплектеСегодня, 16:29OpenAI работает над новым «суперприложением»OpenAI работает над новым «суперприложением»Сегодня, 16:24Стартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСтартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипыСегодня, 15:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус