С сентября вступает в силу новый порядок оплаты проезда в автобусах

·36·Узбекистан
С сентября вступает в силу новый порядок оплаты проезда в автобусах

В столице и крупных городах страны проводятся важные реформы по адаптации системы общественного транспорта к современным требованиям, повышению качества обслуживания пассажиров и ускорению цифровизации. Для соотечественников, регулярно пользующихся автобусами в повседневной жизни, в отрасли грядут большие перемены. Согласно специальному постановлению Кабинета Министров № 276, правила оплаты проезда в городском транспорте кардинально обновляются.

Согласно этому документу, с 1 сентября текущего года для всех пассажиров становится обязательным производить оплату проезда или подтверждать ее через специальное устройство сразу при входе в салон автобуса.

Как можно произвести оплату?

В общественном транспорте расширяется спектр современных безналичных способов оплаты. Пассажиры смогут свободно пользоваться следующими удобными для них бесконтактными и цифровыми методами:

  • Транспортные и банковские карты: Карты АТТО и все виды местных и международных банковских карт.

  • Через смартфоны: С помощью мобильных приложений через систему NFC или сканирование КР-кодов.

  • Современная биометрия: Посредством новейших технологических решений, таких как оплата по лицу (Факе Пай).

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что согласно новому порядку, любой пассажир, не подтвердивший оплату проезда через валидатор (специальное электронное устройство) при входе в автобус, официально считается безбилетным (заяц) и к нему будут применены соответствующие меры.

Льготы по обновлению парка общественного транспорта

В постановлении Правительства особый акцент сделан не только на системе оплаты, но и на повышении качества и комфорта автобусов, обслуживающих население. Для стимулирования увеличения количества экологически чистых и современных транспортных средств в городах предпринимателям и представителям отрасли предоставлены значительные льготы.

В частности, до конца 2027 года полностью отменен утилизационный сбор при ввозе (импорте) новых автобусов большой вместимости, соответствующих экологическим требованиям класса «Евро-5» и выше. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы ряд современных, комфортных, просторных и экологичных автобусов на наших улицах значительно расширится.

Комментарий Замин: Система фиксации оплаты сразу при входе в автобус зарекомендовала себя в практике развитых зарубежных стран. Эта система не только укрепляет дисциплину, но и помогает бороться с теневой экономикой в транспортном секторе. Самое приятное, что отмена утилизационного сбора ускорит поступление комфортных и вместительных автобусов стандарта «Евро-5». Это создаст основу для снижения заторов и позволит пассажирам добираться до места назначения в спокойной, прохладной и комфортной обстановке!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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