В Узбекистане значительно выросла розничная цена на пропан

Изменения на рынке топлива всегда были одной из самых актуальных и обсуждаемых тем для водителей и владельцев автотранспорта в нашей стране. Особенно последние недели стали серьезным испытанием для потребителей сжиженного газа (пропана). По всей республике началось заметное повышение розничных цен на сжиженный газ. Согласно проведенному анализу, всего за последний месяц розничные цены на пропан в Узбекистане в среднем выросли примерно на 20 процентов.

Такое резкое подорожание явно заметно на всех заправочных станциях страны.

Цены на сжиженный газ по регионам

Новые цены на заправочных станциях для автомобилей (АЗС) сформировались по-разному в различных областях и городах нашей страны. Текущая ситуация отражена в следующей специализированной сводной таблице:

Название региона Текущая цена за один литр пропана Общая ситуация на рынке Город Ташкент 7 200 – 7 300 сумов Цены на топливных заправках столицы стабилизировались в этом диапазоне. Ферганская долина 7 400 – 7 500 сумов В областях долины цена на топливо достигла самого высокого уровня по республике. По республике Средний рост +20% Показатель общего повышения цен за один месяц.

Что стало причиной роста цен?

За таким стремительным ростом цен на сжиженный газ стоит не только желание предпринимателей, но и серьезные экономические факторы на товарно-сырьевой бирже. Главная проблема — резкое сокращение объема продукции (предложения), выставляемой на биржевые торги.

Если обратиться к цифрам, то объем ежедневных торгов пропаном на бирже сократился почти в три раза, с 2 230 тонн всего до 866 тонн . Такое резкое снижение предложения на рынке само по себе увеличило спрос на продукцию и привело к росту розничных цен.

Ситуация для потребителей и рынка грузоперевозок

Можно сказать, что эта ситуация стала неожиданным ударом для водителей. Ведь рост цен на пропан происходит на фоне недавнего повышения максимальных розничных цен на сжатый газ (метан) в нашей стране.

Подорожание обоих основных видов альтернативного топлива значительно увеличило финансовую нагрузку и расходы для обычных потребителей, особенно для таксистов, чей ежедневный доход связан с транспортным средством, а также для представителей рынка внутренних грузоперевозок (логистики).

Комментарий Замин: Не секрет, что рост цен на автомобильное топливо, особенно на пропан и метан, вызывает цепную реакцию и напрямую влияет на цены других товаров и услуг на рынках. Снижение объема продукции на бирже с 2230 до 866 тонн, по-видимому, создало искусственный дефицит. Надеемся, что в ближайшие дни ответственные министерства и ведомства восстановят объем пропана, выставляемого на биржу, и цены снова придут в норму. В противном случае эта ситуация может привести к росту тарифов на пассажирские и грузовые перевозки.

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