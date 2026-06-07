Стало известно, в каком регионе Узбекистана самое молодое население

По данным Государственного комитета по статистике, по состоянию на 1 января 2026 года средний возраст населения Узбекистана составил 29,5 года. Это свидетельствует о том, что состав населения страны остается относительно молодым.

Самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте. Средний возраст жителей столицы составил 32,7 года. На следующих местах находятся Бухарская область с показателем 31,1 года и Ташкентская область — 31 год.

В Навоийской области средний возраст составил 30,1 года, а в Ферганской области — 30 лет. В Республике Каракалпакстан этот показатель составил 29,8 года, что выше среднего уровня по республике.

В Андижанской и Хорезмской областях средний возраст населения составил 29,5 года. В Намангане зафиксирован показатель 29 лет, в Сырдарье — 28,7 года, в Самарканде — 28,5 года, а в Джизаке — 28,4 года.

Самое молодое население проживает в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Если в Кашкадарьинской области средний возраст составил 27,7 года, то Сурхандарьинская область с показателем 27,4 года зафиксирована как регион с самым молодым населением в республике.