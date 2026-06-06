В Узбекистане модернизируют систему денежных переводов

Стремительное развитие цифровых технологий в нашей стране способствует дальнейшему упрощению повседневной финансовой жизни. Теперь отправка денег близким или оплата различных услуг станут еще быстрее, безопаснее и, что самое главное, абсолютно без ограничений. Центральный банк Республики Узбекистан объявил о революционном нововведении, которое обеспечит большое удобство для населения и предпринимателей.

Главный банк вынес на широкое общественное обсуждение проект нового положения, регулирующего деятельность Системы быстрых платежей (СБП) , позволяющей переводить денежные средства между физическими и юридическими лицами за секунды в режиме реального времени. Данный документ направлен на обеспечение безопасности финансовых операций и четкое определение обязательств участников системы.

Теперь деньги будут поступать за секунды в режиме 24/7

Самая привлекательная сторона новой системы заключается в том, что в ней отсутствуют понятия рабочего времени или выходных дней. Денежные переводы работают непрерывно, то есть круглосуточно в режиме 24/7 . Средства, переведенные даже в праздничные дни или посреди ночи, мгновенно зачисляются на счет получателя.

Кроме того, физическим лицам больше не нужно вводить длинные номера карт или счетов при осуществлении взаимных денежных переводов. Достаточно указать номер мобильного телефона получателя . Переводы можно осуществлять дистанционно через мобильное приложение банка или непосредственно в отделении банка, подав поручение.

Основные правила и требования Системы быстрых платежей

В разработанном Центральным банком положении уделяется большое внимание информационной безопасности и предотвращению мошенничества. С помощью приведенной ниже интегрированной таблицы вы можете ознакомиться с важнейшими техническими и правовыми аспектами новой системы:

Порядок и правила Действия и требования в системе Значение для пользователей Привязка номера телефона В рамках одного банка только к одному счету привязывается один номер Полностью исключаются ошибки и путаница. Безопасность и реквизиты ПИНФЛ, полные Ф.И.О. и уникальные номера автоматически заполняются Гарантируется безопасность денежных средств и их поступление точно по адресу. Охват подключения Все коммерческие банки и платежные организации на основе единого стандарта подключаются Возможность свободного использования через любое приложение, независимо от клуба или системы. Срок обсуждения Обсуждение проекта документа до 13 июня продолжается Каждый гражданин может высказать свои предложения и мнения.

Комментарий Замин: Внедрение Системы быстрых платежей Центральным банком открывает новую эру в цифровой финансовой системе нашей страны. Проблемы, связанные с задержкой или остановкой межбанковских денежных переводов в выходные и праздничные дни, теперь останутся в прошлом. Особенно функция перевода денег за секунды по номеру телефона является большим удобством для обычных людей. Автоматическое заполнение ПИНФЛ и Ф.И.О. положит конец таким неприятным ситуациям, как ошибочная отправка денег другому человеку. Несомненно, что этот проект вскоре станет неотъемлемой частью нашей жизни.

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