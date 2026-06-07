Уволены 19 чиновников, затягивавших рассмотрение обращений граждан
В нашей стране возвышение человеческого достоинства, защита законных прав и интересов граждан, а также внимание к их проблемам являются одним из приоритетных направлений государственной политики. Особенно важно сегодня обеспечить исполнение указов и постановлений, подписываемых главой государства, и наладить прямой диалог с народом. Однако, как говорится, не бывает риса без шелухи: до сих пор встречаются ответственные лица, равнодушно относящиеся к бедам простых людей и несвоевременно рассматривающие их обращения.
Согласно официальной информации Народной приемной Президента, в целях обеспечения исполнения специального указа Президента № ПФ-51 от 1 апреля 2026 года проводятся масштабные изучения и строгий анализ состояния рассмотрения заявлений и жалоб граждан на местах.
Более тысячи нарушений и уволенных сотрудников
В результате серьезных проверок выявлены печальные факты. Установлено, что в 41 министерстве, ведомстве и местных хокимиятах по всей республике сроки изучения обращений граждан и предоставления ответов на них грубо нарушены в 1070 случаях . По фактам такого равнодушия Народная приемная Президента оперативно направила контрольные письма с требованием немедленно исправить ситуацию и наказать виновных.
На данный момент по итогам завершенных служебных расследований в системе начата масштабная «чистка»:
Уволенные с занимаемых должностей: За безответственное отношение к своим обязанностям 19 сотрудников полностью освобождены от занимаемых должностей.
Дисциплинарные взыскания: В отношении еще 36 сотрудников , затягивавших рассмотрение обращений граждан, применены строгие дисциплинарные меры.
Организации-«лидеры» по нарушениям (Антирейтинг)
В ходе анализа сформирован список организаций и местных хокимиятов, которые чаще всего несвоевременно рассматривали жалобы граждан и затягивали их решение. Детали данного антирейтинга отражены в следующей сводной таблице:
Название организации или хокимията
Количество обращений с нарушенными сроками
Общая ситуация в системе
Хокимият Андижанской области
137 случаев
Занял первое место как абсолютный лидер в списке.
Министерство по сокращению бедности и занятости
107 случаев
Лидирует среди министерств по слабости исполнительской дисциплины.
Хокимият Сурхандарьинской области
103 случая
Высокий уровень безразличия к заявлениям населения наблюдается и в южном оазисе.
Комитет по развитию конкуренции
79 случаев
Недостатки выявлены в самом ведомстве, которое должно защищать права потребителей.
Ассоциация махаллей Узбекистана
65 случаев
В системе, которая должна быть близка к народу, наблюдаются сбои.
Хокимият города Ташкента
55 случаев
Администрация столицы также попала в список нарушителей.
Хокимият Кашкадарьинской области и Комитет по делам семьи
По 45 случаев
В обеих организациях выявлен одинаковый уровень халатности.
Хокимият Наманганской области
44 случая
Замыкает список ведомств, допустивших наибольшее количество недостатков.
Материалы переданы в Генеральную прокуратуру
Ситуация не ограничилась лишь контрольными письмами или внутренними наказаниями. Сообщается, что все собранные документы в отношении около 600 обращений , сроки рассмотрения которых систематически нарушались в 13 министерствах и ведомствах , не исполнивших требования указа Президента № ПФ-51 и не устранивших выявленные недостатки вовремя, переданы в Генеральную прокуратуру. Теперь ответственные руководители и сотрудники этих организаций получат законную и правовую оценку своим действиям.
Комментарий «Замин»: Сегодня на практике подтверждается главный принцип: государственные органы должны служить народу, а не наоборот. То, что хокимият Андижанской области оставил без внимания 137 обращений, а Министерство занятости — 107, является недопустимым. Передача этого дела в Генеральную прокуратуру и увольнение 19 чиновников должны стать серьезным уроком для всех остальных руководителей. В нашей стране закон превыше всего, а голос народа всегда будет звучать громко!
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