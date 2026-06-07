Уволены 19 чиновников, затягивавших рассмотрение обращений граждан

В нашей стране возвышение человеческого достоинства, защита законных прав и интересов граждан, а также внимание к их проблемам являются одним из приоритетных направлений государственной политики. Особенно важно сегодня обеспечить исполнение указов и постановлений, подписываемых главой государства, и наладить прямой диалог с народом. Однако, как говорится, не бывает риса без шелухи: до сих пор встречаются ответственные лица, равнодушно относящиеся к бедам простых людей и несвоевременно рассматривающие их обращения.

Согласно официальной информации Народной приемной Президента, в целях обеспечения исполнения специального указа Президента № ПФ-51 от 1 апреля 2026 года проводятся масштабные изучения и строгий анализ состояния рассмотрения заявлений и жалоб граждан на местах.

Более тысячи нарушений и уволенных сотрудников

В результате серьезных проверок выявлены печальные факты. Установлено, что в 41 министерстве, ведомстве и местных хокимиятах по всей республике сроки изучения обращений граждан и предоставления ответов на них грубо нарушены в 1070 случаях . По фактам такого равнодушия Народная приемная Президента оперативно направила контрольные письма с требованием немедленно исправить ситуацию и наказать виновных.

На данный момент по итогам завершенных служебных расследований в системе начата масштабная «чистка»:

Уволенные с занимаемых должностей: За безответственное отношение к своим обязанностям 19 сотрудников полностью освобождены от занимаемых должностей.

Дисциплинарные взыскания: В отношении еще 36 сотрудников , затягивавших рассмотрение обращений граждан, применены строгие дисциплинарные меры.

Организации-«лидеры» по нарушениям (Антирейтинг)

В ходе анализа сформирован список организаций и местных хокимиятов, которые чаще всего несвоевременно рассматривали жалобы граждан и затягивали их решение. Детали данного антирейтинга отражены в следующей сводной таблице:

Название организации или хокимията Количество обращений с нарушенными сроками Общая ситуация в системе Хокимият Андижанской области 137 случаев Занял первое место как абсолютный лидер в списке. Министерство по сокращению бедности и занятости 107 случаев Лидирует среди министерств по слабости исполнительской дисциплины. Хокимият Сурхандарьинской области 103 случая Высокий уровень безразличия к заявлениям населения наблюдается и в южном оазисе. Комитет по развитию конкуренции 79 случаев Недостатки выявлены в самом ведомстве, которое должно защищать права потребителей. Ассоциация махаллей Узбекистана 65 случаев В системе, которая должна быть близка к народу, наблюдаются сбои. Хокимият города Ташкента 55 случаев Администрация столицы также попала в список нарушителей. Хокимият Кашкадарьинской области и Комитет по делам семьи По 45 случаев В обеих организациях выявлен одинаковый уровень халатности. Хокимият Наманганской области 44 случая Замыкает список ведомств, допустивших наибольшее количество недостатков.

Материалы переданы в Генеральную прокуратуру

Ситуация не ограничилась лишь контрольными письмами или внутренними наказаниями. Сообщается, что все собранные документы в отношении около 600 обращений , сроки рассмотрения которых систематически нарушались в 13 министерствах и ведомствах , не исполнивших требования указа Президента № ПФ-51 и не устранивших выявленные недостатки вовремя, переданы в Генеральную прокуратуру. Теперь ответственные руководители и сотрудники этих организаций получат законную и правовую оценку своим действиям.

Комментарий «Замин»: Сегодня на практике подтверждается главный принцип: государственные органы должны служить народу, а не наоборот. То, что хокимият Андижанской области оставил без внимания 137 обращений, а Министерство занятости — 107, является недопустимым. Передача этого дела в Генеральную прокуратуру и увольнение 19 чиновников должны стать серьезным уроком для всех остальных руководителей. В нашей стране закон превыше всего, а голос народа всегда будет звучать громко!

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