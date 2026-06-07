В Китае робот пнул мальчика

·522·Мир
В Китае робот пнул мальчика

В Китае произошел необычный и тревожный инцидент. По данным источников, событие случилось в одном из туристических мест Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Во время выступления гуманоидный робот Unitree Г1 в парике клоуна демонстрировал зрителям элементы боевых искусств. В этот момент он неожиданно пнул ногой одного из стоявших рядом детей.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и быстро распространился в социальных сетях. По предварительным данным, ребенок не получил серьезных травм, его состояние оценивается как хорошее.

Как сообщает Шангхаи Даилй, эксперты также прокомментировали произошедшее. Автор блога ТечниаХК, пишущий о робототехнике, подчеркнул, что основной причиной инцидента мог стать человеческий фактор, а не сам робот.

По его мнению, подобные случаи свидетельствуют о недостаточном внимании к мерам безопасности. Он даже назвал этот инцидент «позором для индустрии робототехники».

КитайСиньцзян-Уйгурский автономный районUnitree G1Shanghai DailyTechniaHQ
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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