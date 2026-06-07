Федерико Кьеза заявил о желании покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Серию А

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыто заявил о намерении вернуться в Серию А после неудачного сезона в составе «Ливерпуля». Футболист, не получавший достаточной игровой практики под руководством Арне Слота, хочет завершить карьеру в Английской Премьер-лиге и восстановить ее на родине. Вингер, проводивший на поле всего 726 минут во всех турнирах в прошлом сезоне, недоволен тем, что выпал из основного состава. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на .

В интервью Ла Gazzetta делло Sport Кьеза рассказал о своей ситуации в «Ливерпуле»: «С начала 2026 года я играл очень мало. В январе клуб и Слот не разрешили мне уйти, так как в составе были проблемы. Я понял ситуацию, но теперь хочу выходить на поле чаще. Если не смогу найти стабильность в Премьер-лиге, буду вынужден искать другое место. После сборов в США обсудим мое будущее с новым тренером Ираолой».

Федерико Кьеза также коснулся темы своего бывшего клуба «Ювентус», подчеркнув, что уехал из Турина не по собственному желанию. По его словам, руководство клуба и тренер Тиаго Мотта сообщили ему, что в нем не нуждаются. «Я бы очень хотел вернуться в «Ювентус». Разговоры о том, что я требовал много денег, — ложь, мне даже не предложили продлить контракт. «Ювентус» всегда в моем сердце, и я никогда не ставил финансовые вопросы на первое место», — добавил футболист.

Также Кьеза ответил на критику за пропуск важных матчей сборной Италии. Он заявил, что был вынужден покинуть Коверчано из-за травмы, и подчеркнул свою бесконечную преданность национальной команде. Футболист отметил, что ему было больно видеть, как Италия осталась за бортом чемпионата мира, а некоторые забывают о его достижениях в составе сборной.