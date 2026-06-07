Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль обладает божественным талантом, как Лионель Месси

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко отозвался о звезде «Барселоны» Ламине Ямале, подчеркнув, что он рожден для футбола и обладает уникальным талантом, как Лионель Месси. По мнению наставника, молодой вингер обладает редкими качествами, присущими лишь настоящим гениям футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ямаль, проведший великолепный сезон в составе «Барселоны» и признанный лучшим молодым футболистом Ла Лиги, этим летом должен стать одной из ключевых фигур сборной Испании. Де ла Фуэнте отметил, что уникальный характер вингера способствовал его быстрому взлету на вершину мирового футбола.

«Ламин рожден именно для этого уровня. У него очень смелый характер. Возможно, такое давление сломало бы вас или меня, но эти дети особенные. Он играл на чемпионате Европы в 16 лет, а сейчас ему 18. Он выдерживает огромное медийное давление и допускает очень мало ошибок», — сказал тренер в интервью изданию Те Гуардиан.

Признавая выдающийся талант вингера, де ла Фуэнте сравнил его с Лионелем Месси. Хотя молодой футболист старается избегать таких сравнений, тренер включил их обоих в число гениальных спортсменов, «отмеченных Богом».

«Футболисты — очень умные и высокоодаренные люди. Среди них есть такие гении, которым свыше дан особый талант. Таких очень мало: Ламин Ямаль, Лионель Месси и еще несколько игроков», — добавил наставник сборной Испании.