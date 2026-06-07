Дуров: Блокировки отдалили Россию от цифрового суверенитета

По словам основателя Telegram Павла Дурова, ограничения и блокировки в интернете еще больше отдалили Россию от цели «цифрового суверенитета». По его мнению, высококвалифицированные специалисты, способные создать новую операционную систему для смартфонов, массово покидают страну из-за нездоровой интернет-среды. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению Дурова, без независимой операционной системы любые «национальные» или «иностранные» приложения все равно останутся уязвимыми для слежки и цензуры через магазины iOS и Android, контролируемые США, а также через скрытые бэкдоры в системах. Попытки заменить приложения, используя американские ОС, он называет «сменой упаковки без изменения сути».

В настоящее время в России разрабатываются такие операционные системы, как «Аврора» на базе Саилфиш ОС и «РОСА Мобиле» на базе Линукс. Кроме того, компания «Рутек» представила смартфон «Р-Фон», а «Лаборатория Касперского» работает над платформой КасперскйОС фор Мобиле, защищенной от хакерских атак.

Напомним, что в последнее время в России были усилены меры по ограничению работы ВПН-сервисов и Telegram. Ранее Дуров критиковал правительство РФ за ограничение доступа к платформе Telegram с целью перевода граждан на приложения под государственным контролем.